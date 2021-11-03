لجان وزارة السياحة تفاجئ فنادق الغردقة بحملات تفتيشية

أجرت لجان من وزارة السياحة اليوم الأربعاء، حملات مرورية َمفاجئة على عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة وذلك للوقوف على الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق، وجودة الخدمات المقدمة للسائحين وذلك على خلفية واقعة حالات تسمم فندق الغردقة والتي تباشر نيابة الغردقة تحقيقاتها فيها.

جولات مفاجئة من السياحة على الفنادق

وأكد مصدر مسؤول بالمنشآت الفندقية في تصريحات لـ«الوطن»، بأن اللجنة مشكلة من وزارة السياحة وفاجئت الفنادق بتفتيش مفاجئ على المطاعم وأماكن تخزين الأغذية ومصادر المياه، وكذلك أخذ عينات من المياه والأطعمة المختلفة، وطريقة تنظيف الأرضيات والمطاعم وتفتيش على المخازن والمطابخ والثلاجات وأماكن تقديم الخدمات للسائحين والتأكد من اتخاذهم الإجراءات الاحترازية داخل الفندق.

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أن اللجنة جاءت بتكليف من وزارة السياحة تجري حملات مفاجئة على فنادق الغردقة وتستمر في عملها حتى الأسبوع القادم، وذلك على خلفية واقعة حالات تسمم عدد من النزلاء الأجانب بفندق سياحى بالغردقة والمعروفة إعلاميا بفندق الغردقة.

نيابة الغردقة تباشر التحقيقات

وفي ذات السياق تباشر نيابة الغردقة التحقيق في الواقعة وأمرت إخلاء سبيل متهم بكفالة وتجديد حبس الشيف العمومي ومدير المطعم 15 يوما علي ذمة التحقيقات واستمتعت لأقوال المدير العام وآخرين من موظفي الفندق وجارى التحقيقات.

تماثل السائحين للشفاء ونقلهم للفندق

وتماثل جميع السائحين المصابين بالتسمم الغذائي للشفاء وتم خروجهم من المستشفى ونقلهم إلى أحد الفنادق البديلة، وأصدرت وزارة السياحة والآثار قرارا بغلق الفندق محل الواقعة وإيقاف ترخيص مدير الفندق لمدة 3 أشهر.

حبس 3مسولين بالفندق 4 أيام

وباشرت النيابة العامة بالغردقة التحقيقات في الواقعة وتم استدعاء 3مَسؤلين بالفندق َوهم مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسؤول الجودة بالفندق ، وكبير الطهارة والاستماع إلى اقولهما، وأمر النائب العام بحبسهم أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة إعياء بعض السائحين بفندق بالغردقة.