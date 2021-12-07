ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للشهر الـ18 على التوالي

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، خلال شهر نوفمبر الماضي، بقيمة 60 مليون دولار للشهر الـ18 على التوالي.

وذكر المركزي، في بيان رسمي على موقعه، أن احتياطي النقد الأجنبي سجل نحو 40.909 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 40.849 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي من عام 2021.

تطوير خدمات القطاع المصرفي

يذكر أن البنك المركزي المصري، أصدر بيانا رسميا، عن تطوير خدمات القطاع المصرفي والتيسير على العملاء وتبسيط الإجراءات، وجرى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية وشركة بنوك مصر والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، بشأن التكامل بين منصة نافذة وشبكة البنوك المصرية؛ لتبادل البيانات والمستندات الخاصة بعمليات الاستيراد إلكترونيا؛ تماشيا مع توجه الدولة بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (Advanced Cargo Information)، الذي يهدف إلى تحسين المؤشر العالمي لمصر في مجال التجارة عبر الحدود، وتخفيض تكلفة الواردات من خلال تقليص زمن الإفراج وتحديد أطراف المعاملة بكل دقة وفقا للإجراءات التي يتم إتباعها للتعرف على هوية الأشخاص المتعاملين.

ربط البنوك المصرية بمنظومة نافذة (الشباك الموحد)

وأشار البنك إلى أن ذلك يتم عن طريق ربط البنوك المصرية بمنظومة نافذة (الشباك الموحد) التابعة لوزارة المالية، من خلال إنشاء منصة إلكترونية، من جانب شركة بنوك مصر بغرض استقبال مستندات وبيانات الشحنات الواردة إلى مصر إلكترونيا، وإظهارها للبنوك لاستكمال دورة العمل دون انتظار أصول المستندات؛ مما يساهم في سرعة إتمام العملية الاستيرادية والتخليص الجمركي، الذي من شأنه تحسين ورفع مؤشر الدولة في عمليات التجارة الخارجية.