«المركزي»: صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي يتراجع 3.7 مليار دولار خلال أكتوبر

كشف البنك المركزى المصرى عن تراجع صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى بنحو 3.7 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2021، ليسجل 7.349 مليار دولار، مقابل 11.076 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق عليه. ويمثل بند صافى الأصول الأجنبية؛ الأصول المستحقة للجهاز المصرفى على غیر المقیمین، مطروحاً منها التزامات تجاه غیر المقیمین، كما يعبر التغیُّر فى هذا البند عن صافى معاملات الجهاز المصرفى مع العالم الخارجى خلال فترة زمنية محددة. وسجلت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى 56.575 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 56.962 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بتراجع قيمته 387 مليون دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزى. ولفت التقرير الشهرى للبنك المركزى إلى أن إجمالى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى وصل إلى 40.023 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 39.783 مليار دولار بنهاية سبتمبر. وسجل صافى الأصول الأجنبية بالبنوك 16.552 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، مقابل 17.179 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021.