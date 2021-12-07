لأول مرة عملة بلاستيكية في الإمارات ..ومصر تقرر طرحها خلال أسابيع

من المنتظر إعلان البنك المركزي المصري عن إصدار أول عملة بلاستيكية قابلة للتداول في السوق المصري لأول مرة، وذلك وفقا لما صرح به «خالد فاروق»، وكيل محافظ البنك المركزي لدار طباعة النقد، في تصريحات صحفية وإعلامية، منذ عدة أيام ومن المرجح إصدار العملة البلاستيكية عن طريق برايل في السوق المصرفي المحلي .

العملة البلاستيكية بطريقة برايل

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن فى بيان رسمي عن إصدار عملية بلاستيكية فئة 10 جنيهات و20 جنيها فقط صالحة للتداول، وتحمل اسم محافظ البنك المركزي طارق عامر كما هو معمول به في باقي فئات العملات المصرية المتداولة في السوق المحلي حاليا من أوراق مالية.

وفي نفس السياق أعلن البنك المركزي الإماراتي، اليوم الثلاثاء، عن إصدار أول ورقة نقدية مصنوعة من مادة «البوليمر»، عملة بلاستيكية، فئة 50 درهما بمناسبة اليوم الوطني الـ 50 للإمارات، لتسبق بذلك العملة البلاستيكية المنتظر إصدارها في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال البنك المركزي الإماراتي في بيان رسمي له، إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين الإماراتيين، شهدواا إصدار العملة الجديدة.

وأضاف الشيخ منصور بن زايد رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي: «طرح الإصدار الثالث للعملة الوطنية من فئة الخمسين درهما يأتي تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لاتحادها والذي تأسس في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971».

البنك الاماراتي يعلن عن العملة البلاستيكية

وأكد البنك المركزي الإماراتي في بيانه أن الورقة النقدية الجديدة ستكون متاحة في فروع المصرف وماكينات الصراف الآلي في المستقبل القريب، وأن الورقة النقدية من فئة الـ 50 درهما الحالية ستستمر قيد التداول كورقة نقدية مضمونة القيمة .