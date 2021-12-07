رئيس الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمئوية كنيسة المثال

أنهى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جولتَه الرعوية أمس الإثنين إلى أسيوط؛ حيث شارك رئيس الإنجيلية في حفل تنصيب القس القس عادل سمير، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالنخيلة، كما شارك رئيس الإنجيلية في حفل العيد المئوي لكنيسة المثال الإنجيلية بالنخيلة، بحضور وفد من قادة كنائس الوِسلية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وفي السياق ذاته، شارك رئيس الإنجيلية بحسب بيان، في حفل تنصيب القس هاني سند راعيًا للكنيسة الإنجيلية بشارع ثابت- أسيوط، كما جرى تكريم الراحل القس ناجي إبراهيم شنودة، راعي الكنيسة الإنجيلية بشارع ثابت السابق، ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي الأسبق، بحضور لفيف من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.

المحبة الوطنية

وخلال كلماته، أعرب رئيس الإنجيلية عن سعادته بمشاعر المحبة وحفاوة الاستقبال من شعب أسيوط مسلمين ومسيحيين، قائلا: «أشعر بفرح وسعادة كبيرين من حفاوة استقبال إخوتي المسلمين، إلى جانب شعب كنائس أسيوط، ما يعكس حقيقة اللحمة الوطنية الفريدة للشعبِ المصريّ، ونشكر الله على مناخ المحبة الوطنية بين نسيج الشعب المصري برعاية رئيسنا المحبوب، الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وشارك في فعاليات الاحتفالات، القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي العام، والأنبا كيرلس وليم، المدبر البطريركي الكاثوليكي لكرسي أسيوط، والقس عاطف سيدهم، رئيس مجمع المثال المسيحي، والقس باسم بشرى، أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس عادل عبدالمسيح، رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، والشيخ صموئيل باقي صدقة، عضو المجلس الإنجيلي العام.

المشاركون في الاحتفالات

كما شارك القس رفيق ثابت، راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، والقس صفوت عاطف، راعي الكنيسة الإنجيلية بالمطيعة، والقس زكي فرج الله، راعي الكنيسة الإنجيلية بكوم سعده، والقس بشير جميل، سكرتير مجمع المثال وراعي الكنيسة الإنجيلية بالنخيلة، والقس سمير صدقان، راعي الكنيسة الإنجيلية بالوليدية أسيوط، والقس باسم عدلي، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، والقس أمير نافع، راعي الكنيسة الإنجيلية بأبنوب، واللواء أشرف حبيب، نائب رئيس مجمع مشيخية أسيوط، وشيخ الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، والقس وليم عبده، راعي الكنيسة الإنجيلية بباقور، والشيخ الدكتور حلمي صموئيل، شيخ الكنيسة الإنجيلية بأبوتيج، والقس ريمون رأفت، راعي الكنيسة الإنجيلية بأسيوط الجديدة، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ ناصر صادق، شيخ كنيسة الكوم الأخضر الإنجيلية بمغاغة المنيا، ونائب مجمع الوسطى الإنجيلي، والشيخ أشرف ناصح، شيخ الكنيسة الإنجيلية الرابعة بالمنيا رئيس مجمع المنيا الأسبق.