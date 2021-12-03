رئيس «الإنجيلية» في يوم ذوي الإعاقة: خلقنا الله مختلفين لنكمل بعضنا

قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إننا نلتزم بدورنا الوطني، ومسؤوليتنا المجتمعية في تعزيز ودعم حقوق ذوي الإعاقة، وتفعيل دور الأشخاص ذوي الإعاقة، كمكوِّن أساسي في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق يوم الثالث من ديسمبر كل عام.

خلقنا الله متنوعين لنكمل بعضنا وأحبنا جميعًا

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن الدولة المصرية تسعى إلى تفعيل الإجراءات والسياسات العامة لدمج ذوي الإعاقة اجتماعيًّا، وإتاحة الفرصة أمامهم لتحقيق ذواتهم، والتغلب على التحديات التي تواجههم، معقبًا: «خلقنا الله متنوعين لنكمل بعضنا وأحبنا جميعًا»