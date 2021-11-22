رئيس «الإنجيلية» يستعرض نشاط الطائفة.. افتتاحات وتقنين أوضاع ورسامة

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم، المطران سني إبراهيم عازر، أسقف الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، والقس عماد حداد، رئيس مجمع وراعي كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية بالأردن، بحضور ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، وعدد من قيادات الهيئة.

نشاط الطائفة الإنجيلية

ورحب رئيس الإنجيلية، بحسب بيان، بمطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، مقدمًا عرضًا لنشاط الطائفة الإنجيلية خلال الفترة السابقة، من افتتاحات الكنائس الجديدة، وتقنين أوضاع الكنائس وتجديدها، ونشاط رسامة شيوخ وقسوس جدد في جميع أنحاء الجمهورية، كما استعرض قيادات الهيئة الإنجيلية أنشطة الهيئة بوحداتها المختلفة، ودورها في في المبادرات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية.

ووجّه المطران سني إبراهيم، الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، على حفاوة الاستقبال والترحيب، مشيرًا إلى عمق المحبة والتقدير التي تتمتع بها الكنيسة الإنجيلية بمصر.

من جانبه، أكد القس عماد حداد، راعي كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية في الأردن، قوة العلاقات التي تربط الشعب المصري والأردني.