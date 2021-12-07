الشيخ مشعل الصباح يتسلم أوراق اعتماد سفير مصر الجديد في الكويت

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن ولي العهد الشيخ «مشعل الأحمد الجابر الصباح»، تسلم اليوم أوراق اعتماد سفير مصر في الكويت الجديد، السفير «أسامة عبد المنعم حسين شلتوت»، خلفا للسفير طارق القوني، الذي انتهت فترة عمله، في إطار تنفيذ مخرجات الحركة الدبلوماسية المصرية التي صدرت بقرار من رئيس الجمهورية في يونيو 2021.

ويمتلك السفير أسامة شلتوت، سفير مصر في الكويت سجلا دبلوماسيا كبيرا من حيث المهام التي شغلها من قبل، ومن بينها سفيرا لمصر في دولة السودان.

أهم المعلومات عن سفير مصر في الكويت الجديد

ولد السفير أسامة شلتوت، في 5 نوفمبر 1966، وحصل على درجة البكالوريوس من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

كما التحق السفير أسامة شلتوت بالسلك الدبلوماسى وعمل في ديوان عام وزارة الخارجية حتى وصل إلى منصب مساعد لوزير الخارجية، وشغل لاحقا منصب مديرا لشؤون المنظمات غير الحكومية.

السفير أسامة شلتوت سفير مصر في الكويت

وعمل السفير أسامة شلتوت سفير مصر في الكويت الجديد، نائبا للسفير المصري في السودان لمدة عامين، ثم تولى منصب السفير المصري في الخرطوم، وبعد انتهاء فترة عمل السفير أسامة شلتوت سفيرا في دولة السودان، تم تعيينه مساعدا لوزير الخارجية لشؤون السودان وشؤون دولة جنوب السودان.

وإلى جانب أوراق اعتماد سفير مصر في الكويت، تلقى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح كذلك أوراق اعتماد كل من «سفير دولة جيبوتي عبد القادر حسين عمر، والسفير الفرنسي كلير لوفليشر، وسفير دولة غانا الحاج أبو بكر صادق عبد الله»، كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.