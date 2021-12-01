طلب إحاطة في البرلمان لتقنين أوضاع «الباعة الجائلين» مقابل دفع ضرائب

تقدمت النائبة «داليا السعدني»، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وكل من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ظاهرة الباعة الجائلين على مستوى الجمهورية.

مشاكل مرورية بسبب الباعة الجائلين

وأوضحت «السعدني»، في طلبها، أن الباعة الجائلين يترتب على وجودهم، في بعض الأحيان، مشاكل مرورية وأمنية في الشوارع، لافتة إلى جهود الحكومة في تنفيذ منظومة «الأكشاك»، الأمر الذي يستدعي الدراسة وتقنين أوضاعهم.

طلب إحاطة بشأن ظاهرة الباعة الجائلين

وأشارت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى أن الباعة الجائلين، هم أبناء الوطن وليسوا ورم سرطاني كما يتردد، وهناك مناطق كثيرة من الممكن استغلالها في إنشاء أكشاك لتقنين وضع الباعة الجائلين، وذلك من خلال تشكيل لجنة تصميم معماري لكل محافظة طبقًا لهويتها البصرية، مشيرة إلى إمكانية تنفيذ تصميم متميز بحيث يتم إمداد الأكشاك أو المنافذ بالكهرباء والمياه، وجميع المستلزمات، مقابل دفع ضرائب، على أن يكون لهم أماكن ثابتة لا تشوه المنظر العام وتضيف لهم وللدخل القومي.

وأوضحت «السعدني»، أنه سيتم مناقشة الطلب مع لجنة الإدارة المحلية، على أن يتم العمل مع المحافظات بمشاركة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وهو المعني بتشكيل اللجنة من المعماريين لتصميم تلك الأكشاك.