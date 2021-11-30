نائب يطالب بمثول وزير التربية والتعليم أمام البرلمان بسبب تسمم الطلاب

طالب النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل ومثول وزير التربية والتعليم أمام مجلس النواب، للرد على حقيقة تسمم العديد من الطلاب في مدارس قنا وأسيوط والأقصر بسبب الوجبات الغذائية.

أبو الحمد: لا نتحدث عن حالة فردية

وقال النائب بهاء أبو الحمد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم: «إننا لا نتحدث عن حالة فردية وهناك 70 طالبا بمدرسة البياضية بمحافظة الأقصر يواجهون حالات تسمم، لافتا إلى أن المسؤولين وزارة التربية والتعليم رفضوا الكلام وتجاهلوه».

وشدد «أبو الحمد» في ختام الجلسة البرلمانية اليوم بضرورة التحرك لمواجهة هذه الأزمة والحفاظ على صحة الطلاب والطالبات.

مشاريع قانون وافق عليها المجلس

ويشار إلى أن مجلس النواب كان قد شهد على مدار جلساته اليوم وأمس انتقادات وجهها نواب الصعيد لوزير التربية والتعليم بسبب حدوث حالات تسمم في بعض المدارس بالصعيد.

والجدير بالذكر أيضا، أن المجلس وافق اليوم نهائيا على تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة والأخر للجامعات الأهلية لرسم السياسات الخاصة بهما لمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات الخاصة.