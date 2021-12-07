«أزهري» عن اعتراف سفاح الإسماعيلية بوجود علاقة بينه وبين ضحيته: جهل بالشريعة

أثارت اعترافات المتهم في واقعة الإسماعيلية، المعروف بِاسم سفاح الإسماعيلية، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اعترافه بوجود علاقة شذوذ جنسي بينه وبين المجني عليه؛ نشأت قبل وقوع الجريمة بست سنوات، مشيرا إلى أن سبب القتل هو تهديده بفضح العلاقة بينهما، وتساءل رواد التواصل الاجتماعي عن كيفية وجود مثل هذه العلاقات في دولة يتسم مواطنيها بالتدين.

أسباب انتشار العادات السيئة في المجتمع

وفي هذا الصدد، قال الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن أسباب انتشار مثل هذه الأفعال كالشذوذ الجنسي وغيره، تتمثل في ضعف الوازع الديني، وعدم وجود القدوة الفاضلة التي يقتدي بها الشباب.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن من أسباب انتشار هذه العادات الخبيثة مثل ما قاله سفاح الإسماعيلية في الاعترافات بممارسة الشذوذ الجنسي مع المجني عليه، هو غياب الأسلوب التربوي الإسلامي في بعض الأسر المصرية، وغياب الثقافة الإسلامية في المجتمع، والجهل بأحكام الشريعة الإسلامية، وضعف الثقافة الإسلامية.

علاج انتشار العادات الغربية في المجتمع

وأشار «نعمان»، إلى أن هناك أسلوبا يجب على المجتمع اتباعه حتى يتخلص من مثل هذه العادات الخبيثة التي ظهرت في المجتمع، وهو أن تهتم الأسرة و المدرسة بتنشئة الطفل تنشئة سليمة على الشريعة الإسلامية، والرقابة على المحتوى الذي يتم عرضه على شاشات التلفاز حيث يؤثر في تنشئة الطفل، وتدريس الأخلاق في المدارس.

وتابع عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أنه على المجتمع أن يستقيم كما أمر الله تعالى في القرآن، فهنا نجد أن المدرسة والأسرة، أهم عوامل استقامة المجتمع، ولا نغفل دور المؤسسات الدينية التي عليها حمل كبير في التصدي لمثل هذه العادات السيئة التي تخللت للمجتمع، وتحذير الناس منها.