كيف تختارين شريك حياتك بشكل سليم.. أزهري يوضح

الزواج سُنَّة الحياة، ومتاع الحياة الدنيا كما ذكر القرآن الكريم، ودائما ما يحتار الشباب من النساء والرجال عند اختيار شريك الحياة، وذلك لما لهذه الخطوة أهمية في بقية حياتهم وبناء أسرة سليمة، تستطيع الاستمرار، وتنشئة أجيال تكون نواة للمستقبل وتحمل اسمهم، لذلك تقدم «الوطن» في هذا التقرير نصيحة للبنات كيف يخترن شريك حياتهن جيدا لينعمن بحياة زوجية سعيدة في المستقبل.

اختيار شريك الحياة

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمود الصاوي، أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن جزءا كبيرا من نجاح العلاقات الزوجية أو فشلها يرتبط ارتباطا وثيقا بحسن الاختيار، وذلك إما أن يؤدي لأسرة مستقرة هادئة سعيدة في حياتها، راضية بأقدار الله فيها أو أسرة تعيسة هشة ضعيفة سريعة الانهيار والتصدع عند حدوث أول مشكلة.

وأضاف أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن على البنات عند اختيار شريك حياتهن ومن يكون أبا لأولادهن في المستقبل، ومن يقضين معه بقية حياتهن أن يدققن في هذا الأمر، وليكن تدينه وقيمه ومبادئه وقناعاته الفكرية والسلوكية هي نقطة الارتكاز الأساسية في الاختيار، وخير مساعد في هذه الاختيار هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»، وعلى البنات أن يعلمن خطورة هذه المسألة وضرورة اعتبارها في قرار الاختيار.

صفات شريك الحياة للبنات

وأوضح «الصاوي»، أن المجتمع أصبح في زمن يدقق أكثرية الآباء والأمهات في المواصفات الشكلية والمادية الخاصة بالشخص الذي يتقدم لخطبة ابنتهم، وهذا حقهم لكنهم للأسف يغفلون أهم صفة هم وابنتهم في أمس الحاجة إليها بعد الزواج: قيمه مبادئه أخلاقه طريقة تربيته أخلاق أهله ـ تماسك عائلتهم قوة بنيانها ـ النفسي والمعنوي ـ طبيعة العلاقات داخل هذه الأسرة ـ علاقة هذا الشاب بأبيه وأمه وبره بهما واحترامه لهما تعامل هذه الشاب عند وجود أي خلاف في حياته، لأن هذا التعامل سيكون في حياته الزوجية، «من الآخر كده هذا الشخص له كبير أم ليس له كبير؟»، على حد قوله.

وأشار أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الدين والخلق؟، ومع أن الدين يشمل الخلق أيضا لكن لخطورته وأهميته نبه عليه النبي صلي الله عليه وسلم، كما يكون في بعض الأحيان يؤدي العبادات الظاهرة صلاة صيام زكاة.. إلخ، ولكن طباعه الشخصية فيها قسوة فيها غلظة فيها جفاء فيها عصبية فيها تهور واندفاع، ولا يملك نفسه عند الغضب أو إنسان بخيل ماديا أو معنويا.

أهمية فترة الخطوبة للبنات في تحديد شريك الحياة

وأكد «الصاوي» على أهمية فترة التعارف والخطوبة، وأن يتم مناقشة كل هذه الأمور بكل وضوح مع الزوج، وذلك من حقوق الزوج وحقوق الزوجة واجبات كل منهما، وكيفية إدارة الأسرة، وكيفية تربية الأولاد، وكيفية مواجهة الصعاب، وكيفية إدارة العلاقات.