جمعية رسالة تطلق مبادرة «يوم التحدي» للتخلص من التمييز ضد أبطال التحدي

أطلقت جمعية رسالة مبادرة «يوم التحدي» لتقدير أبطال التحدي، حيث تهدف إلى تسليط الضوء عليهم وحقوقهم في المجتمع والتمهيد اللي دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي بدون أي تمييز وذلك للتخلص من بعض الأفكار والصور الذهنيه السائدة والسلبي والتي انتشرت بين بعض فئات المجتمع حيث يتم التنميط والتصنيف والحكم المسبق على أبطال التحدي.

تأتي هذه المبادرة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بإزالة الوصم وإرساء مفاهيم الدمج والتقبل وعدم التمييز وقد تم تخصيص شهر الاحتفال ونشر الوعي بأبطال التحدي عالمياً هو شهر ديسمبر وبناء على ذلك كان اختيار أول جمعه من ديسمبر هو الموعد الرسمي ليوم التحدي في مصر .

وقال الدكتور شريف عبد العظيم رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة، إن الاحتفالات أقيمت في جميع محافظات الجمهورية تمثلت في ١٢٠ احتفال في مختلف المحافظات بمشاركة ٥٠ ألف بطل من أبطال التحدي و بمشاركة ٧٠٠٠ متطوع من متطوعي رسالة في كافة أنحاء الجمهورية ذاكرا أن أبطال التحدي بيتحدوا نفسهم وبيتحدوا ظروفهم واحنا كمجتمع بنتحدى نفسنا اننا نقف جنبهم و نحل مشاكلهم و نحقق أحلامهم.

وأكد أن يوم التحدي و مبادرة جمعية رسالة حظت باهتمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي و شملت دعم حكومي كبير من رعاية وزارة التضامن الأجتماعي ووزارة الشباب و الرياضه ووزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة التي كل بدورها فتحت جميع المنافذ من مراكز شباب و الحدائق العامه لاستقبال أبطال التحدي و الجمهور المصري لرسم الابتسامه على وجوههم والتأكيد على حقهم في ممارسه كافة الأنشطه وتحقيق احلامهم وطموحاتهم في يوم مليء بالبهجه والفرح و اللعب.

وأشار الدكتور شريف عبد العظيم ان المجتمعات التي تساعد الفئات الخاصه هي مجتمعات راقية و في الصدارة و تقديم الدعم الدائم و المستمر للتحديات التي تواجههم هي واجب وطني وإنساني.