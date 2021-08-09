«25 ساعة».. مسلسل جديد يتناول رحلة جمعية رسالة للأعمال الخيرية

وقع الدكتور شريف عبدالعظيم، رئيس جمعية رسالة للأعمال الخيرية، عقدًا مع إحدى شركات الإنتاج، وذلك لتقديم مسلسل «25 ساعة»، وهو عمل درامي مكون من 30 حلقة، هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الذي يتناول كواليس وأسرار هذا الكيان الذي تأسس في مصر قبل 22 عامًا.

وأكد نادر نبيل، مخرج مسلسل «25 ساعة»، في بيانٍ صحفي، أنه سعيد للغاية بتلك التجربة، التي ستفتح الطريق أمام المبدعين في الفترة المقبلة، لتقديم أعمال درامية لم تكن موجودة من قبل، مشيرًا إلى أن العمل الفني سيناقش من خلال قصص اجتماعية وإنسانية، قوة الإرادة لدى البشر في استثمار الأزمات لخلق أفكار جديدة من شأنها النهوض بالمجتمع، وتنمية روح التعاون ومساعدة الغير.

فيما أكد الدكتور شريف عبدالعظيم، رئيس جمعية رسالة، أن الفن له مفعول السحر في تشكيل وعي الجمهور، وأن المسلسلات والأفلام تختصر أشواطًا طويلة من المجهودات المضنية، في توصيل الآراء الإيجابية كافة التي تبني الوطن بشكل أكثر سلاسة، مشددًا على أن هذا هو الدور الحقيقي للقوى الناعمة بتقديم أشياء هادفة، بعيدا عن الإسفاف والابتذال.

يذكر أن المخرج نادر نبيل، يجري التحضيرات النهائية للمسلسل حاليًا، ويستكمل ترشيحات الفنانين، ومعاينة أماكن التصوير.