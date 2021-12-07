الجامعة العربية تستضيف حفل جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري غدا

تستضيف جامعة الدول العربية غدا، حفل جائزة الأمير محمد بن فهد، لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، الذي يُعقد تحت رعايتها، وتنظمه مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية- إحدى المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربية- وذلك لتكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الثانية (2019- 2020).

تسليط الضوء على المساهمات والتجارب المتميزة في مجالات العمل الخيري

وأوضح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن جائزة أفضل أداء خيـري في الوطن العربي- التي تعقد هذا العام تحت شعار «نحو مستقبل أفضل للعمل الخيري المؤسسي في الوطن العربي»- تُسلط الضوء على المساهمات والتجارب المتميـزة في مجالات العمل الخيـري على مستوى العالم العربي.

وشدد على أهمية الجائزة في تحفيز المؤسسات والجمعيات الخيرية لتطوير وتحسين أدائها والتنافس في مجال زيادة مستوى جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات والجمعيات الخيرية.

تكريم المؤسسات الخيرية المتميزة من حيث الأداء وتحقيق أهدافها بكل كفاءة

وأشار الدكتور ناصر القحطاني، إلى أن جائزة أفضل أداء خيري تهدف إلى تكريم المؤسسات الخيرية المتميزة من حيث الأداء وتحقيق أهدافها بكل كفاءة وفعالية ووفقاً للمعاير المعتمدة للجائزة، إضافة إلى توفير فرص لتبادل المعرفة ونقل الخبـرات والتجارب المتميـزة على مستوى العالم العربي في مجال التنمية الإنسانية.

وقال مدير المنظمة أن هذه الجائزة العربية تأتي كمبادرة كريمة من مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية في المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى تطوير أداء مؤسسات العمل الخيري في الوطن العربي، بما يحقق أهدافها بكفاءة وفاعلية.

ويتضمن برنامج الحفل، توزيع الجوائز على المؤسسات والجمعيات الخيرية الفائزة، التي ضمت 23 فائزا، توزعوا على 11 دولة عربية، وهي: مصر (6 فائزين) السعودية (2)، والإمارات (2) والبحرين (2) واليمن (1) والأردن (2) وفلسطين (2) والسودان (3)، وتونس (1) والجزائر (1) والمغرب (1).