الجامعة العربية: يجب إنجاز خطة اللجنة الليبية (5+5) لخروج المرتزقة

بحث أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تطورات الأوضاع في ليبيا، خلال لقائه اليوم في مقر الجامعة، بموسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

ونقل المصدر تأكيد الأمين العام ونائب رئيس المجلس الرئاسي، أهمية إنجاز خطة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، الخاصة بخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والدور المُمكن والمأمول لجامعة الدول العربية، وبشكل خاص دول جوار ليبيا العربية في هذا المجال من خلال تأدية دور الوساطة مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المرتزقة لضمان خروجهم بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن، يُجنِّب ليبيا وجميع دول المنطقة المخاطر المحتملة لهذا الخروج.

وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، أنّ اللقاء شهد استعراض مجمل تطورات الوضع في ليبيا في ضوء المستجدات الأخيرة، والمتمثلة بنتائج مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا، والذي عُقد مؤخرا على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فتح باب الترشُّح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

مجمل تطورات الأوضاع في ليبيا

وتابع المصدر أنّ اللقاء شهد التوافق على أهمية إجراء الانتخابات وفق الجداول الزمنية المُعلنة، ودعم عمل مفوضية الانتخابات في هذه المرحلة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، للخروج بقيادة تجمع الليبيين وتقود البلاد إلى استكمال جميع متطلبات الوصول إلى مرحلة الاستقرار التام والبناء.