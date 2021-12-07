مي فاروق تستعد لطرح أغنية «اديني حب» بعد تصويرها في لبنان

انتهت الفنانة مي فاروق، من تصوير أحدث أعمالها الغنائية من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، بعنوان «اديني حب»، وهي كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع أحمد إبراهيم.

مي فاروق: صورنا الأغنية فى مدن بيروت

كشفت مي فاروق لـ «الوطن»، أن الأغنية من المقرر أن تطرح خلال الفترة المقبلة، وأن تصويرها تم فى عدد من المناطق فى مدينة بيروت.

واشارت إلى أن التعاون مع المخرج فادي حداد، كان رائعا خلال التصوير، مؤكدة أن الأغنية تنتمي إلى نوعية الأغنيات الرومانسية وستكون باللهجة المصرية.

مي فاروق: الأغنية كانت تحت إدارة المخرج فادي حداد

سبق للمطربة مي فاروق، أن تعاونت من قبل مع لايف ستايلز في أغنية «آه يا طير»، من كلمات محمد حسن عوض، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وتقول كلماتها

آه يا طير يا مسافر ومروح

بلّغ لحبيبي يا ريت يرجع

قول له إن فراقه بعيد يوجع

ما أنا غيره ماليش

آه يا طير يا مسافر بأمانة

قول لحبيبي إن أنا قلقانة

وفي بعده بجد أنا تعبانة

ومش عارفة أعيش

آه يا طير يا مسافر ومروح

بلّغ لحبيبي يا ريت يرجع

قول له إن فراقه بعيد يوجع

ما أنا غيره ماليش

وأمانة تقول له أنا من غيره

عايشة لكنّي بموت من التفكير

صورته ما بتفارق أحلامي

علشان ده في قلبي مقامه كبير

وأمانة يا طير بس تقول له

إن أنا ما نستهوش في غيابه

وتقول له يا طير إن أنا نفسي

يكون فاكر مانسيش أحبابه

ويا رب في يوم يرجع ليّ

دي الفرقة عن الغالي بتوجع