مي فاروق: «القضية فلسطينية» سجلتها في يوم مع عمرو مصطفى

طرحت الفنانة مي فاروق، أغنيتها الجديدة القضية فلسطينية والتي تتعاون فيها مع الموسيقار عمرو مصطفى، والتي تهديها كرسالة لكل الأشقاء في دولة فلسطين ضد الاعتداءات الوحشية التى يفتعلها قوات جيش الاحتلال بالقدس وغزة.

الأغنية الجديدة من كلمات هشام جلال، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أوركسترالي وجدي الفوي، عود إسلام الابتي، مكس لؤي إسماعيل، إنتاج عمرو مصطفى.

عمرو مصطفى واحدًا من أهم موسيقي مصر والعالم العربي

وقالت مي عن أغنيتها لـ«الوطن»:«فكرة الأغنية جاءت من خلال تعليقي على لايف بثه صديقي الموسيقار عمرو مصطفى عن استعداده لتقديم عمل غنائي عن فلسطين، فتواصلنا سويًا، واتفقنا على تقديم الأغنية وعلى طبق الصوت التى سأشدو بها، خلال ليلة واحدة كنا قد انتهينا فعليا من تسجليها، وهذه الأغنية هي الطريقة الوحيدة التي أستطيع أن أعبر بها تجاه ما يحدث مع أهلنا في فلسطين».

وأضافت: «سعيدة للغاية بالتعاون مع الفنان عمرو مصطفى الذى يعد واحدا من اهم موسيقي الوطن العربي، وانا على الصعيد الفني والشخصي أحبه وأحترمه، واحببت التعامل والتعاون معه».

وطرحت مي فاروق، في 11 مارس الماضي، أغنية جديدة تحمل اسم «يا طير» من كلمات الشاعر محم حسن معوض، ألحان سامر أبوطالب، توزيع عمر إسماعيل، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.

وحققت أغنية مي فاروق «يا طير» منذ طرحها مايزيد عن مليون مشاهدة عبر موقع المشاهدات يوتيوب، ومن كلماتها:

آه ياطير يامسافر ومروح

بلغ لحبيبي ياريت يرجع

قوله إن فراقه بعيد يوجع

ما أنا غيره ماليش

آه ياطير يامسافر بأمانة

قول لحبيبي إن أنا قلقانة

وفي بعده بجد أنا تعبانة