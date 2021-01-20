مي فاروق ضيفة أبلة فاهيتا في «لايڤ من الدوبلكس»

تحل المطربة مي فاروق، ضيفة على برنامج «لايڤ من الدوبلكس» الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، غدا الخميس، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

تتحدث «مي» خلال اللقاء، عن حياتها الشخصية والمهنية، وأبرز المواقف الطريفة التي جمعتها بزملائها في الوسط الفني، ورحتلها مع الغناء، كما تقدم العديد من الأغنيات خلال الحلقة.

يحل أيضا رامي عاطف دكتور العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، ضيفا خلال الحلقة، ليكشف أبرز الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون، فضلا عن كيفية علاجها، وتجنب التعرض لها مستقبلا.

كانت أبلة فاهيتا، عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءً من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج «لايف ‏من الدوبلكس»، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.

وتصدرت أبلة فاهيتا الترند عدة مرات بالفقرات الكوميدية التي تقدمها وخاصة الأغاني وخاصة أغنية يسرا وأغاني كارمن سليمان بالإضافة إلى أغنية طارق الشيخ "القاضية ممكن" والتي حققت نجاح كبير وقتها بالإضافة إلى إنتقادات كبيرة من قبل جمهور الزمالك.

وكانت مي فاروق قدمت العديد من الحفلات الناجحة خلال الفترة الماضية ومن ضمنها حفل بمهرجان الموسيقى العربية، بالإضافة إلى تحضيرها إلى عدد من الحفلات داخل وخارج دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تقدم مي عدد من الأغاني المنفردة خلال الفترة القادمة ومن المقرر أن تطرحها من فترة إلى الأخرى على هيئة أغاني منفردة.