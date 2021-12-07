هنا إبراهيم يسري تطرح «خليكي جامدة» مع نضال هاني غدا

تستعد الفنانة هنا، ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، لطرح أغنيتها الجديدة «خليكي جامدة» غدا، عبر المنصات الإلكترونية ويوتيوب، مع المخرج نضال هاني.

«خليكي جامدة» فكرة وإخراج نضال هاني

الأغنية من كلمات شادي محسن ومها يسري، وألحان شادي محسن وتوزيع وماكساج أحمد حسام وإلهامي دهيمة، والكليب من إخراج وفكرة نضال هاني، وبدعم من TAGLINE، والعمل من إنتاج Seen Studios وتصوير أمين إسماعيل.

«خليكي جامدة» كلمات وألحان شادي محسن

كانت هنا، طرحت منذ عام أغنية «منتاش بعيد»، التي أهدأتها لوالدها، أن تكون أول أغنية في مسيرتها الاحترافية.

وقالت هنا لـ«الوطن»: «قصة أغنية مانتاش بعيد، ولدت فكرتها قبل أيام من الذكرى السنوية لميلاد ورحيل والدي، بعد أن عرض علي الشاعر والملحن وليد الليثي كلمات الأغنية، وقال لي هذه الأغنية تحكي قصتك ورسالتك لوالدك، وفور ما سمعت لكلمات الأغنية أعجبت بها للغاية، وعلى الفور سجلتها في الاستوديو، وكانت في ذلك الوقت شخصية للغاية، ولم أكن أنوي نشرها على نطاق واسع».

وعن مسيرتها الفنية خلال الفترة المقبلة، قالت هنا: «لم أكن أخطط في بداية الأمر أن تكون أغنية والدي أول أغنية في مسيرتي، فكانت هناك أغنية يفترض أن تطرح في أول يناير الماضي، ولكن تأجلت إلى أن طرحت إعادة توزيع أغنيتي بنت الجيران ودانس مانكي، والتي حققت نجاحا كبيرا وعرفت الناس بي».

وأضافت الفنانة الشابة: «حاليا أعمل على خطط غنائية جديدة، وهناك مشاريع غنائية مع الفنان محمد الشرنوبي والموزع إلهامي داهيمة، ولكن أهم ما أركز عليه حاليا هو توقيت طرح تلك الأعمال، وتسويقها بشكل جيد، ومع بداية عام 2021 سيكون هناك أكثر من عمل غنائي».