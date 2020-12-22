هنا إبراهيم يسري: «سميرة سعيد أمي الثانية وماشية بنصائحها»

كشفت المطربة الشابة «هنا» ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، كواليس علاقتها بالنجمة سميرة سعيد، على المستويين الشخصي والعملي، واصفة إياها بـ«أمي التانية».

وقالت هنا يسري، خلال حوارها مع «الوطن» إنه تجمعها علاقة قوية بالنجمة سميرة سعيد، منذ طفولتها، إذ إنها داعمة لها بشكلٍ قوي في مشوارها الغنائي، متابعة، «في ضهري وبتدعمني جدًا، وطول الوقت بتابعني في الشغل لو فيه أي ملاحظات باخد بيها، وبتكون معايا في أي مشروع غنائي شغالة عليه من أول الفكرة مرورًا بالتسجيل والتصوير».

وشددت هنا إبراهيم يسري، على مدى أهمية رأي سميرة سعيد، بالنسبة لها، قائلةن «رأيها مُهم جدًا بالنسبة لي، أولًا من الناحية الإنسانية، ثانيًا والأهم إنها النجمة الكبيرة سميرة سعيد».

وأشارت إلى استفادتها من الخبرات التي تتمتع بها سميرة سعيد، في مشوارها الغنائي، والأخذ بمشورتها في أغلب الفترات، مؤكدة أنها أبدت إعجابها الشديد بأغنيتها الأخيرة «مانتاش بعيد».

وأضافت أن تنصحها أغلب الوقت بأمورٍ معنية مُتعلقة بالمجال، وقد توجهها إلى سماع أغانٍ بعينها لأم كلثوم، بشأن الاستفادة من طريقة أداءها لمقطع بعينه.

وأعربت عن أملها بالتعاون الفني مع سميرة سعيد، في دويتو غنائي، موضحة أنّ الفكرة قائمة بينهما، لكن لازال يُجرى البحث على مشروع جيد وكلمات مناسبة.

وكانت هنا إبراهيم يسري، قد طرحت مؤخرًا كليب «مانتاش بعيد»، وأهدته إلى والدها الفنان الراحل إبراهيم يسري، والذي غيّبه الموت عن عالمنا يوم 20 أبريل عام 2015.

وأكدت هنا، إنها لم تُخطط لهذه الأغنية بوقتٍ كاف، بل جاءت الفكرة قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية لوالدها الراحل، بعدما تلقت عرضًا من قبل الشاعر والملحن وليد الليثي، وقدّم لها كلمات هذه الأغنية، قائلة: «أعجبت بالأغنية جدًا أول لما سمعت الكلمات واعتبرتها رسالة حقيقية مني لبابا، وبدأنا في تنفيذ الأغنية فورًا وجمعتنا جلسات تحضير وبروفات في الاستديو».