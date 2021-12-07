«مدير الصندوق السيادي»: التعاقد لاستغلال مجمع التحرير يستمر 49 عاما

قال الدكتور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، اليوم، إن مصر أصبحت منافسا قويا للهند في مجال الكول سنتر، وتعمل على تخصيص مكان له ضمن مقر وزارة الداخلية في وسط البلد.

عقد انتفاع مجمع التحرير يستمر 49 عاما

وأضاف «سليمان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الهيكل التعاقدي لاستغلال مجمع التحرير يستمر 49 عاما، وتنتفع مصر من الإيجار والأرباح، لافتا إلى أن انتهاء جزء كبير من العمل الفني، مشيرا إلى أن الحالة الإنشائية للمجمع جيدة، ولكن يجب تجهيزه ليكون متاحا للاستخدام كفندق وإضافة أنوار وأجهزة تكييف وصرف ومياه وكهرباء.

وأكد أنه تم إجراء دراسة للمكان ومختلف قلب العاصمة؛ لإعادة استخدام المنطقة بشكل أفضل بعد نقل عدد كبير من العمال إلى العاصمة الإدارية، منوها إلى أن هذا يشجع على زيادة فرص العمل، وفتح مجالات الاستثمار.

الاستثمارات المتوقعة

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن حجم الاستثمارات المضخة 3.5 مليار دولار، مؤكدا أن هناك دراسات خلال الفترة الحالية لإعادة استخدام أرض مقر الحزب الوطني القديم وسط رغبات من مختلف المستثمرين؛ للاستثمار في هذا المكان، لافتا إلى أنه تتم حاليا دراسة سوقية لمنطقة وسط البلد من أجل إعادة استغلالها بشكل أفضل؛ لجذب عناصر سياحية وثقافية واقتصادية وترفيهية بجانب المتحف المصري.

ونوه إلى أن البورصة المصرية تحتاج طرح أوراق جديدة فيها؛ لذا يتم تجهيز الشركات لتكون قادرة على طرحها في البورصة، ولكن هذا يأخذ سنتين على الأقل، موضحا أن صناديق الاستثمار في التعليم يتم طرحها بالبورصة.