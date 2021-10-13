صندوق مصر السيادي يعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على الشروط والمؤهلات
كتب:
هبة وهدان
02:26 م | الأربعاء 13 أكتوبر 2021
صورة أرشيفية - وظائف
طرح صندوق مصر السيادي عبر موقعه الرسمي، وظائف شاغرة للعمل لديه، لافتا إلى عدد من الشروط والمؤهلات التي يتوجب على المتقدمين التمتع بها، للحصول على الوظائف .
وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف الشاغرة للعمل لدى صندوق مصر السيادي على النحو التالي، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.
وظيفة مساعد إداري
- يملك مهارات ممتازة في إدارة الوقت والقدرة على تعدد المهام وتحديد أولويات العمل.
- يملك مهارات حل المشكلات.
- يملك مهارات اتصال ممتازة سواء الكتابية والشفهية.
- يملك مهارات تنظيمية وتخطيطية قوية.
- يملك مهارة عالية في مايكروسوفت أوفيس.
- 1-2 سنوات خبرة في مجال أو في مجال ذي صلة.
- شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، ويفضل درجة جامعية.
- تقديم الدعم الإداري لضمان التشغيل الفعال للمكتب.
- دعم المديرين والموظفين عبر مجموعة متنوعة من المهام المتعلقة بالتنظيم والتواصل.
- مسؤول عن المواد السرية والحساسة للوقت.
- القدرة على التواصل الفعال عبر الهاتف والبريد الإلكتروني لضمان إكمال مهام المساعد الإداري بدقة وتسليمها بجودة عالية وفي الوقت المناسب.
وظيفة مساعد قانوني
- درجة البكالوريوس في القانون أو أي مجال ذي صلة.
- 1-3 سنوات من الخبرة كمساعد قانوني داخلي أو في مكتب محاماة حسن السمعة.
- خبرة قوية في التوثيق القانوني.
- مهارات الاتصال والتحليل المتميز.
- القدرة على العمل تحت الضغط والتعامل مع الإدارة العليا وكذلك المستشارين والعملاء الخارجيين.
- مستخدم بارع لبرنامج MS Office.
- تقديم التقارير للمستشار العام.
- صياغة وتحرير مستندات الشركة مثل قرارات مجلس الإدارة وسجلات الشركة وشهاداتها، إلخ.
- تأسيس شركات الأوف شور وإدارة جوانبها المؤسسية.
- تنفيذ أنشطة إدارة المستندات بما في ذلك المساعدة في عمليات الموافقة والتوقيع وحفظ الملفات.
وظيفة Vice-President
- حائز على ماجستير في إدارة الأعمال في مجال ذي صلة، وخبرة واسعة لأكثر من 5 سنوات في بيئة الاستثمار المصرفي / الأسهم الخاصة.
- مهارات اتصال كتابية ولفظية فائقة.
- مهارات النمذجة المالية الاستثنائية، مع القدرة على التدقيق والإشراف على النمذجة المالية.
- مهارات البحث والتحليل المالي.
- المشاركة بنشاط في الاجتماعات مع الشركاء العامين وفرق إدارة الشركة، والمساهمة بفعالية في المناقشات وإضافة القيمة.
- دعم الفرق العليا في تحديد الفرص والاستفادة من المنصات والأفكار وإدارة الأداء.
- هيكلة النماذج المعقدة متعددة الأصول التي نستخدمها للتحقق من الأرقام والتفاوض على الشروط.
- الإشراف على صغار المهنيين في فريق تنفيذ المعاملات في إعداد الوثائق والمواد التسويقية المتعلقة بالمعاملات.
- المشاركة بنشاط في مفاوضات الصفقة.
وظيفة مساعد
- درجة البكالوريوس مع أداء أكاديمي متميز.
- يفضل أن يكون حائزًا على ماجستير في إدارة الأعمال أو مرشحًا.
- ما لا يقل عن 2 - 3 سنوات من الاستثمار المصرفي أو الخبرة في الاستثمار المشترك ذات الصلة.
- مهارات النمذجة التحليلية والمالية المتميزة مع الاهتمام الشديد بالتفاصيل.
- تحفيز ذاتي عالي وتوجيه ذاتي، مع قدرة مثبتة على أن تكون استباقيًا وتعمل في بيئة ريادية.
- مهارات التعامل مع الآخرين المتميزة وحكم الأعمال السليم.
- الرغبة في العمل ضمن فرق صغيرة وديناميكية وفي بيئة سريعة الخطى.
- إعداد التحليل والنمذجة المالية والإشراف عليها ومراجعتها.
- مراجعة خطط الأعمال.
- إجراء العناية الواجبة.
- الإشراف على مراقبة ما بعد الاستثمار لشركات المحفظة.
- تقييم فرص الخروج لشركات المحفظة.
- المشاركة في جهود التسويق الموجهة نحو مصادر الاستثمار.
وظيفة محلل
- درجة البكالوريوس مع أداء أكاديمي متميز.
- القدرة على إجراء بحث شامل وتجميع النتائج.
- أخلاقيات العمل الشغوفة.
- منظم.
- القدرة على تعدد المهام.
- مهارات كتابية ولفظية قوية.
- يجب أن يكون واسع الحيلة وتحليليًا.
- التواصل بشكل يومي مع الإدارة العليا التي تقدم التحليل والتوجيه المتعلق بالأعمال.
- المساعدة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات المعاملات والقطاعات المحددة.
- دعم الصندوق في جوانب عملية الاستثمار، بما في ذلك تقييم الاستثمارات المحتملة والمساعدة في إدارة محفظة الشركة.
- مشاركة وقيادة عملية العناية الواجبة سواء كان ذلك عبر تحليل غرفة البيانات أو تنسيق عملية العناية الواجبة لطرف ثالث.