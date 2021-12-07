بوتين وبايدن يختتمان قمتهما: ساعتان محادثة عبر خط مغلق

أكدت مصادر مطلعة، اختتام قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن المغلقة عبر الفيديو، التي استغرقت أكثر من ساعتين كاملتين، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وكان البيت الأبيض، أعلن في وقت سابق، أن بايدن يعتزم الاتصال بقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بعد قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اتصال من بايدن بالرئيس الأوكراني عقب القمة

وأشار البيت الأبيض، أمس، إلى أن الرئيس الأمريكي يعتزم الاتصال بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقب الانتهاء من القمة المشتركة مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وهذه هي خامس محادثة بين الرئيسين منذ أن تولى بايدن منصبه، حيث تحدثا عبر الهاتف ثلاث مرات، وفي منتصف يونيو الماضي عقدا لقاء مباشرا قصيرا في جنيف.

وخلال المحادثة، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا، مشيرا إلى أنه سعيد برؤيته مرة أخرى، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

بايدن يبتسم لبوتين: سعيد أن أراك مرة أخرى

وقال بايدن مبتسما في بداية القمة الثنائية عبر الفيديو: سعيد أن أراك مرة أخرى.. لم نتمكن في المرة الأخيرة من الاجتماع في قمة مجموعة العشرين، آمل أن نلتقي وجها لوجه في المرة القادمة.

من جهته، استقبل بوتين بايدن بابتسامة في بداية القمة.

وجرت المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، في اتصال مرئي عبر خط مغلق تم إطلاقه بين موسكو وواشنطن في عهد الإدارات السابقة في البلدين.

وسبق أن ذكر الكرملين أن القمة الروسية الأمريكية اليوم لن تبث بشكل مباشر، ومن المقرر أن يجري عرض المشاهد الأولى لحوار الزعيمين وتبادلهما التحية، قبل مباحثات ثنائية مغلقة بينهما.

أزمة الحوار بين البلدين لا تزال في حالة مؤسفة

وأشار الكرملين إلى أن التوتر حول أوكرانيا، وتقدم الناتو نحو حدود روسيا، ومبادرة الرئيس الروسي للضمانات الأمنية، ستكون أبرز القضايا التي ستناقشها القمة، بالإضافة إلى «أزمة الحوار» بين البلدين، والعلاقات الثنائية التي «لا تزال في حالة مؤسفة».

وأشار البيت الأبيض، إلى أن القمة ستتمحور على الأزمة الأوكرانية، وجملة من قضايا العلاقات الأمريكية الروسية، بما فيها الاستقرار الاستراتيجي والأمن السيبراني، كما ستتطرق إلى القضايا الإقليمية والملف النووي الإيراني.