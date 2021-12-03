بايدن يعلن إصابته بنزلة برد بسبب قُبلات حفيده «بو».. ليست كورونا

نفى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، بعدما ظهر خلال كلمته حول الاقتصاد الأمريكي بشكل متعب وصوته محتقن وسعل عدة مرات، قائلا إنه مصاب بنزلة برد وربما التقط العدوى من حفيده «بو».

الرئيس الأمريكي: أنا بخير.. كل ما في الأمر أن حفيدي يُحب القبلات

وردّ الرئيس الأمريكي، على تساؤل الصحفيين عن حالته الصحية، قائلا: «أنا بخير أُجري فحص كوفيد يوميا.. كل ما في الأمر أن عندي حفيدا يبلغ من العمر عاما ونصف العام مصاب بنزلة برد ويحب القبلات..​​ مجرد نزلة برد عابرة»، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن رويترز.

وفي وقت سابق، أمس، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون، يمثل سببا للقلق وليس للذعر.

بايدن يدعو الأمريكيين للحصول على جرعات معززة من اللقاحات فورا

ودعا الرئيس الأميركي المواطنين إلى الحصول على جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فورا.

وفي وقت سابق، الأربعاء، قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات أمام متحور فيروس كورونا الجديد، فيما لا تزال الدراسات والأبحاث قائمة للتأكد من مقاومة المتحور للقاحات من عدمها.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في المنظمة الدولية، قوله: تشير بعض المؤشرات المبكرة إلى أن معظم الإصابات بالمتحور أوميكرون بسيطة ولا توجد حالات خطيرة.

وأضاف: نعمل مع خبرائنا في جميع أنحاء العالم لتحديد تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض.

وتابع: ظهور المتحور أوميكرون يبين أهمية أن نبقى يقظين، مشددا على أنه من الضروري أن يستمر الناس في ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد والنظافة الشخصية حتى عند تلقي التطعيم.