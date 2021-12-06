محافظ جنوب سيناء: دير سانت كاترين نموذج للتسامح بين الأديان

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، إن دير سانت كاترين نموذج للتسامح بين الأديان فأجراس الكنيسة بجوار مئذنة الجامع الفاطمي الموجود بالدير، موضحا أن الأهالي والرهبان يعيشون في أمن وسلام منذ مئات السنين.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ إلي مدنية سانت كاترين لزيارة رهبان الدير في ذكر استشهاد القديسه كاترين، وقدم المحافظ بعض المساعدات العينية الرهبان، وكلف مبروك الغمريني بزيارة دير السبع بنات وتقديم المساعدات لهم.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الرئيس السيسي يولي مدينة سانت كاترين اهتماما كبيرا لمكانتها التاريخية والدينية، لذا قرر إنشاء مشروع التجلي الأعظم لتطويرها ورفع مستواها».

مساعدات تموينية إلى دير سانت كاترين والسبع بنات

أكد المحافظ أن القيادة السياسية تهتم برعاية الرهبان والأديرة في كل أنحاء الجمهورية، وتقدم لهم ما يحتاجونه من مساعدات، موضحا أن المحافظة تقوم كل عام بتقديم مساعدات عينية للدير في ذكر الاحتفال بذكرى استشهاد القديسة كاترين.

ونقل المحافظ للرهبان تهنئة القيادة السياسية بهذه المناسبة، قائلا: «إن جائحة كورونا أثرت على الاحتفالات وأصبح الاحتفال قاصرا على رهبان الدير فقط».

سبب تأجيل احتفالية سيناء أرض التجلي

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن أسباب تأجيل احتفالية سيناء أرض التجلي التي كان من المقرر أن تنعقد يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري، قائلا: «الأسباب فنية بالدرجة الأولى وتقرر إقامة الاحتفالية العام المقبل مع إقامة تجهيزات على أعلى مستوى بعد إسناد المهمة لإحدى الشركات المتخصصة في مجال تنظيم الاحتفالات».

ذكرى استشهاد القديسة كاترينا

قال الدكتور محمود عثمان مفتش آثار بدير سانت كاترين، إن رهبان الدير وطائفة الروم الأرثوذكس يقومون بإحياء ذكرى استشهاد القديسة كاترينا يومي 7 و8 من ديسمبر.

وتابع: «الاحتفال يتم داخل كنيسة الدير ويقومون بتأدية الصلاة وإحضار رفات القديسة كاترين داخل الكنيسة ثم يقومون بحمل الجثمان والطواف به حول الكنيسة في تقليد متبع للاحتفال بذكرى الاستشهاد»، مؤكدا أن رهبان الدير يقومون بغلق الكنيسة أمام الزوار أثناء إقامة القداس.