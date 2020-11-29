إقامة قداس مذبح القديسة مريم بدير سانت كاترين بدون مصلين  

ترأس الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، والأنبا ديمتري داميانوس، رئيس أساقفة سيناء للروم الأرثوذكس، رئيس دير سانت كاترين، اليوم الأحد، قداس الصلاة الخاص بمذبح القديسة العذراء مريم، والقديسة كاترين، بدير سانت كاترين، بدون مصلين تطبيقا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الأنبا أبوللو، أنه يتم تعقيم وتطهير الكنائس يوميًا، مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

يذكر أن القديسة كاترين من عائلة أرستقراطية وثنية، وولدت بالإسكندرية في عام 194 ميلاديا، وكانت تسمى "زوروسيا"، وكانت مثقفة وجميلة ورغبها اجميع لجمالها لكنها رفضت وآمنت بالمسيحية أثناء اضطهاد الإمبراطور مكسيمينوس، واتهمته علنا بقيامه بالتضحيات للأصنام.

وأمر الإمبراطور مكسيمينوس 50 خطيبا من جميع أنحاء إمبراطورتيه لكي يقنعوها بعدم اعتناق المسيحية، ولكن على العكس، اعتنق هؤلاء المسيحية.

وبعد مرور حوالي ثلاثة قرون من وفاة كاترينا، ظهرت رفاتها المقدسة في حلم لأحد رهبان دير سانت كاترين، الذي أقامه جستنيان، فنقل رفاتها ووضع في هيكل الكنيسة بصندوق رخامي بجانب الهيكل الرئيسي، وما زال الطيب المنساب من رفات القديسة يشكل أعجوبة دائمة، وأصبح الدير يعرف باسمها منذ القرن الحادي عشر، وتوجد كنيسة بالإسكندرية باسمها.