عالم أزهري: «صلاح مش مفتي.. وإجابته عن سؤال الخمر شرعية»

قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، عضو المنتدى الدولي لحوار الأديان والثقافات، اليوم، أن إجابة محمد صلاح عن سؤال الخمر، شرعية وشافية تعبر عن الإسلام ونبي الإسلام، فهم يريدون لصلاح أن يتحدث بلسان الجماعة.

صلاح ليس مفتيا

وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة «المحور»: «لو سئلت لن أقول أكثر مما قاله محمد صلاح، وعموما فاللاعب ليس مفتي، مؤكدًا أن أكاذيب عناصر الجماعة الإرهابية ضد صلاح، مخلفات فكرية يجب التخلص منها.

وأكد أنه لمس الإسلاموفوبيا ورأى جيدًا ما تعرض له الإسلام والمسلمين قبل وجود محمد صلاح لاعب ليفربول، مؤكدًا أن صلاح لعب دورًا كأنه من السماء، متابعا: «أصبحنا عندما نسافر في الدول الأوروبية نجد حبا وحفاوة ونجد شبابا وأطفالا صغارا يحبون هذا الشاب».

صلاح يغير الصورة النمطية لدى الغرب عن الشباب العربي

وأضاف «رضا»، أن محمد صلاح غير الصورة النمطية لدى الغرب عن المواطن أو الشباب العربي عموما، فقبل صلاح، كان الغرب ينظر إلى أي شاب عربي سواء مسلم أو مسيحي بشكل غير جيد، بينما صلاح أصلح الصورة الذهنية للعرب عند الغرب، حتى اليمين المتطرف في أوروبا يشعر بحرج شديد.

واستطرد: «شعرت بهذا الكلام في كل الدول الغربية التي سافرت إليها، والآن أصبح الشباب الواعد هناك يقول إن هناك ظاهرة اسمها محمد صلاح استطاعت تغيير الصورة الذهنية للشباب الأوروبي، صلاح يعمل لمصر».