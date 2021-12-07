تفاصيل جريمة أسرية في العياط.. شرع في قتل زوجته وأنهى حياته

خلافات أسرية ومشاكل متكررة يسمعها الجيران يوميا، بين الزوجين اللذين يسكنان الطابق الخامس، لكنها كانت غالبا تؤول إلى الصلح بينهما في النهاية، لكن لم تكن هذه المرة كسابقتها، فانتهت بالشروع بقتل الزوجة التي تلقت طعنات متعددة من الزوج، الذي أسرع بإلقاء نفسه من الطابق الخامس من أعلى شرفة منزله.

الجيران صعدوا للشقة بسبب الصرخات

صرخات واستغاثات متلاحقة من داخل شقة الرجل الخمسيني وزوجته الأربعينية، ما جعل الأهالي والجيران يهرولون للصعود إلى الشقة، وجدوا الزوجة ملقاة على أرض السلم والدماء تنزف من أجزاء متفرقة من جسدها، مرت دقيقة حتى سمع الجيران صوت ارتطام قوي على الأرض، ما دفع بعضهم لدلوف شقة الضحية، للنظر على هوية ذلك الشيء المرتطم، فصدموا من مشهد الزوج الذي تبين أنه ألقى بنفسه منها من الطابق الخامس، بعد أن سدد لزوجته عدة طعنات قاصدا من ذلك قتلها.

شرع في قتل الزوجة ثم أنهى حياته

جثة هامدة على الأرض من حوله بركة من الدماء، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة للتو، وعلى الفور أبلغ الأهالي الأجهزة الأمنية بالواقعة، حيث انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة العياط، بعد أن تلقى المقدم محمد إدريس، رئيس مباحث العياط، بلاغا يفيد بإنهاء شخص حياته، بعدما ألقى بنفسه من أعلى شرفة منزله في الطابق الخامس، وإصابة زوجته بعدة طعنات وجروح قطعية في أجزاء متفرقة من جسدها.

وبعمل التحريات الأولية، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، التي توصلت إلى أن خلافات ومشكلات زوجية كانت بين الزوجين، ما دفع الزوج لمحاولة التخلص من زوجته ثم إنهاء حياته من الطابق الخامس، وتم نقل الزوجة إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج كما تم إخطار النيابة العامة بالواقعة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، لتحديد أسباب الوفاة.