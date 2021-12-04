سائق يطعن زوجته لخلافات أسرية بملوي في المنيا

أصيبت ربة منزل بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، بعد أن طعنها زوجها بثلاث طعنات بالبطن والظهر بسبب خلافات أسرية، ونُقلت السيدة إلى المستشفي العام في محاولة لإنقاذها.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا من مستشفي ملوي العام بوصول «فاطمة .م»، 52 عاما، ربة منزل، ومقيمة ببندر ملوي مصابة بثلاث طعنات بالصدر والظهر، وتم وضعها بغرفة العناية المركزة في محاولة لإنقاذ حياتها وحالتها الصحية سيئة.

القبض على الزوج

وتبين من تحريات أجهزة الأمن الأولية إصابة ربة المنزل علي يد زوجها ويدعى «كريم.ح»، 55 عاما، سائق، بسبب خلافات أسرية.

وتم القبض علي الزوج المتهم، وجار التحقيق معه لمعرفة أسباب الشجار الذي وقع مع زوجته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضه على النيابة المختصة للتصرف.

إصابة طالب في مشاجرة بتونا الجبل

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة بوصول طالب إلي المستشفي العام بملوي مصابا بعدة طعنات وسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسم، وتبين حدوث إصابته في مشاجرة مع آخرين جاري تحديدهم بقرية تونا الجبل التي تقع بالقرب من الظهير الصحراوي غرب مركز ملوي، وبالإنتقال والفحص تبين إصابة «شوقي . م»، 20 سنة، طالب، بعدة طعنات في البطن وحالته الصحية سيئة.

وأفادت التحريات الأولية أن الطالب أصيب في مشاجرة مع آخرين بقرية تونا الجبل وتم وضعه بقسم الرعاية المركزة في محاولة لإنقاذ حياته، وبالعرض علي النيابة العامة قررت استعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد وضبط المتهمين والأداة المستخدمة.