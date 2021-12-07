شرع في قتل زوجته وتخلص من حياته.. تفاصيل جريمة أسرية في العياط 

شهدت مساكن البليدة التابعة لمركز العياط، جنوب الجيزة، واقعة مأساوية، حينما أقدم سائق «توك توك» بإلقاء نفسه من أعلى منزله بالطابق الخامس، بعدما شرع في قتل زوجته، واعتدى عليها بسلاح أبيض وتركها تنزف دمًا وتخلص من حياته، وحُرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.

بداية التفاصيل

تعود التفاصيل، حينما ورد للواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث من المقدم محمد إدريس، رئيس مباحث العياط، بلاغ يفيد بوفاة شخص ألقى نفسه من شرفة الطابق الخامس بمساكن قرية البليدة، بالانتقال تبين أن المتوفى يبلغ من العمر 51 عاما، ولقى مصرعه إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة، وبسؤال أحد شهود العيان قرر أنه شاهد المتوفى على سور الشرفة يتلوى الشهادتين ثم قفز.

صوت استغاثة

وبسؤال أحد الجيران قرروا أنهما سمعا صوت استغاثة على سلالم زوجة المتوفى تبلغ من العمر 40 عاما، ربة منزل، حيث شاهدا المتوفى يعتدي عليها بسكين أحدث بها إصابات قطعية متعددة وعند تدخلهم لمنعه انصرف إلى الشقة وحال قيامهما بمساعدة الزوجة لنقلها للمستشفى فوجئوا بانتحار الزوج المتوفى.

وجود خلافات زوجية

وبمناقشة وسؤال الزوجة تحت إشراف اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، قررت بوجود خلافات زوجية بسبب عدم عمله على التوك توك المشتري حديثا والذي تراكمت عليهم أقساطه إلا أنها فوجئت باعتدائه عليها بسكين.