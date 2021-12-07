تقرير: أغنى 10% من البشر يمتلكون 76% من ثروة العالم

كشف تقرير أمريكي، أن عدم المساواة بين الأثرياء والفقراء تفاقم خلال أزمة كورونا، مع استمرار توسع الفجوة بينهما في مختلف دول العالم، وأن أغنى 10% من الناس يمتلكون 76% من كل ثروة البشر، بينما أفقر 50% يمتلكون 2% فقط من ثروة العالم.

أفقر 50% من البشر يمتلكون 2% فقط من ثروة العالم

وأشار التقرير الذي نقلت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية مقتطفات منه، إلى أن ذلك يجعل الأشخاص على رأس قائمة الدخل السنوي عالميًا لدى كل فرد منهم قوة شرائية تعادل 550 ألف دولار أمريكي، بينما الأشخاص في أسفل القائمة تُقدر القوة الشرائية لكل منهم بنحو 4100 دولار أمريكي.

مليارديرات العالم يمتلكون 3.5% من كل ثروة العالم

وأوضح أن أعلى 0.01% من الناس دخلا أو ما يعني أغنى 520 ألف شخصًا بالغًا في العالم يمتلكون حاليا 11% من ثورة البشر، وذلك في ارتفاع من 7% في 1995، فيما يمتلك مليارديرات العالم 3.5% من كل ثروة العالم مقارنة بامتلاكهم 0.5% فقط في 1995.