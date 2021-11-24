تقرير إحصائي: 9.4 % من حملة الشهادات الجامعية ينتمون لطبقة الفقراء

أكد تقرير إحصائي، منبثق عن بحث الدخل والإنفاق للأسرة المصرية 2019-2020، الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل عامين، أن أقل نسبة في الفقر جلى تسجيلها بين الحاصلين على شهادة جامعية وما فوقها، وأن 9.4 % من حملة الشهادات الجامعية من الفقراء، وأن أكثر من ثلث الأميين فقراء، وأن خُمس الفقراء لا يجيدون القراءة والكتابة، والغالبية العظمى منهم لم تحصل سوى على تعليم ابتدائي على الأكثر، ويمثلون 70% .

الإحصاء: معدلات الفقر لم تتحسن إلا في 2020 وبنسبة2.7%

وأضاف التقرير أن نتائج بحث الدخل والإنفاق، أثبتت أن معدلات الفقر في الحضر، سجلت 24.5% في بحث 2017- 2018، مقابل 22.9% في بحث 2019- 2020، وفي الريف سجلت نسبة الفقر 38.39% مقابل 34.78%، وفي المحافظات الحضرية سجلت معدلات الفقر 26.73% مقابل 25.39%، وفي حضر الوجه البحري، سجلت 14.31% مقابل 11.16%، وفي ريف الوجه البحري سجلت معدلات الفقر 27.29% مقابل 22.56%، وفي حضر الوجه القبلي سجلت 30.02% مقابل 28.96%، وفي ريف الوجه القبلي سجلت 51.94% مقابل 48.15 %.

وأوضح التقرير الإحصائي، أنه من واقع نتائج بحث الدخل والإنفاق 2019-2020 ، تبين أن معدلات الفقر استمرت في الارتفاع التدريجي على مدار 21 عاما منذ 1999 حتى 2020 ، ولم تنخفض وتتراجع لتنكسر مرة أخرى إلا في عام 2020 فقط، حيث سجلت معدلات الفقر في بحث 2017-2018 32.5 % مقابل 29.74 % في بحث 2019-2020 بفارق 2.7 % تحسنا .

معدلات الفقرخلال الـ21 عاما الماضية من 1990 إلى 2020

وجاءت معدلات الفقر خلال الـ21 عاما الماضية، في بحوث الدخل والإنفاق للأسرة المصرية التي اجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منذ عام 1999 حتى 2020 على النحو التالي:

- معدلات الفقر في بحث الدخل والانفاق 1999- 2000، سجلت 16.7%.

- معدلات الفقر في بحث الدخل والانفاق 2004-2005 سجلت 19.6%.

- معدلات الفقر في بحث الدخل والانفاق 2008-2009 سجلت 21.6%.

- معدلات الفقر في بحث الدخل والانفاق 2010-2011 سجلت 25.2%.

- معدلات الفقر في بحث الدخل والانفاق 2012-2013 سجلت 26.3%.

- معدلات الفقر في بحث الدخل والانفاق 2015 سجلت 27.8%.

- معدلات الفقر في بحث الدخل والانفاق 2017-2018 سجلت 32.5 % .

- معدلات الفقر في بحث الدخل والانفاق 2019-2020 سجلت 29.7 % .