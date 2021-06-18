أنواع وأسعار «سيارات الأغنياء» الفارهة في مصر.. تصل لـ14 مليون جنيه

احتلت سيارات بنتلي المركز الأول في جميع أنحاء العالم، لأكثر من 100 عام، حيث كانت السيارة بنتلي الأولى خلال القرن الـ21، ورمزًا للثروة والرفاهية والسلطة، حيث تعتبر سيارة الأغنياء.

وسجلت المركز الـ20 بين العلامات التجارية في ترخيص السيارات بإدارات المرور على مستوى المحافظات، حيت تم تسجيل 3 سيارات بنتلي فقط في إدارات مرور القاهرة الكبرى.

أنواع وأسعار السيارات البنتلي 2021

وتستعرض الوطن أسعار وأنواع السيارات البنتلي 2021، على النحو التالي:

- بنتلي بينتايجا موديل 2021 سجلت سعر السيارة 9 ملايين و200 ألف جنيه.

- بنتلي كونتينينتال جي تي 2021 سجلت سعر 10 ملايين و190 ألف جنيه.

- بنتلي كونتينينتال جي تي كشف 2021 سجلت سعر 10 ملايين و620 ألف جنيه.

- بنتلي فلاينج سبير 2021 وصل سعرها في السوق إلى 9 ملايين و910 ألف جنيه.

- بنتلي مولسان 2021 سجلت سعر في السوق المحلي 14 مليون و500 ألف جنيه.

لاند روفر

وجاءت في المرتبة قبل الأخيرة من حيث عدد تراخيص السيارات وفقا للبيانات الصادرة من إدارات تراخيص السيارات العلامة التجارية «لاند روفر»، حيث تم ترخيص 5 سيارات على مستوى الجمهورية من السيارة كتراخيص سيارات ملاكي وليست تابعة لجهات أخرى، وسجلت أسعارها من مليون و450 ألف جنيه حتى مليوني و200 ألف جنيه بالسوق المحلي.

تويوتا الأكثر ترخيصًا

وتعد العلامة التجارية ماركة تويوتا اليابانية، أكثر سيارة ترخيصا بأنواعها في إدارات المرور بعدد 1251 سيارة، ثم احتلت في المركز الثاني بعدد 1025 سيارة، وفقا للبيانات الصادرة عن تراخيص السيارات خلال شهر مايو الماضي في وحدات المرور بالمحافظات

وسجلت ماركة «كيا سبورتاج» المركز الثالث بعدد 1011 سيارة تم ترخيصها في وحدات المرور، وفي المركز الرابع جاءت السيارة فيات تيبو بعد ترخيص 859 سيارة.