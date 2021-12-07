خلود زهران: مصر مؤهلة لتصبح أكبر منتجي الطاقة النظيفة في العالم

قالت الإعلامية خلود زهران، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سلط الضوء على تعزيز خطوات الاعتماد على الصناعة الوطنية، خاصة أنه خلال الفترة الماضية، كان هناك محاولات ومشروعات من أجل توطين التكنولوجيا والتشجيع على الصناعة الوطنية، ما أدى إلى تقليل نسب البطالة، وزيادة فرص العمل، بالإضافة إلى تقليل نسب الاستيراد من الخارج إلى جانب التخفيف على العملة الصعبة، كما أن مصر مؤهلة لتكون من أكبر منتجي الطاقة النظيفة والمتجددة في العالم.

توجيه رئاسي بالاعتماد أكثر على الطاقة الجديدة والمتجددة

وأضافت «زهران»، خلال تقديمها برنامج «آخر ساعة»، الذي يُذاع على شاشة «Extra news»، أنه ورغم مشكلات الطاقة الجديدة والمتجددة إلا أن مصر تعمل على الاستفادة من مشروعات الطاقة لتنفيذ وتحقيق استراتيجية الدولة المصرية 2035، في التوسع أكثر على الاعتماد الطاقة المتجددة، خاصة في ظل المشروع الأكبر والأهم من نوعه المتواجد فى محافظة أسوان محطة «بنبان» للطاقة الشمسية، إلى جانب محطات للرياح والهيدروجين الأكبر.

مصر تتميز بالشمس الساطعة والطقس المشمس الجميل

وأشارت الإعلامية، إلى أنه كان هناك توجيه رئاسي بأنه سيتم الاعتماد أكثر على الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها الهيدروجين الأخضر، وهناك اتجاه عالمي بشكل عام للاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والذي أصبح هدفا استراتيجيا لمصر، خاصة وأن مصر تتميز بالشمس الساطعة والطقس المشمس الجميل مما يؤهلها لأن تكون من أكبر منتجي الطاقة النظيفة والمتجددة في العالم، خاصة وأن مصر لديها أكثر من محطة لإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.