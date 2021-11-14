صناعات الطاقة النظيفة: مصر حصلت على دور ريادي في هذا المجال

قال أحمد سمير، المدير العام بمجلس صناعات الطاقة النظيفة، إن مؤتمر تغيير المناخ والذي يجرى عقده سنويا بمشاركة كبريات الدول في المؤتمر الأكبر على مستوى العالم لمناقشة أشكال وأسباب وطرق الحماية من ظاهرة التغيرات المناخية، والتي يعاني منها العالم أجمع.

سمير: «كان فيه اهتمام كبير جدا بالقمة السنة دي»

وأضاف «سمير»، خلال مداخلة له عبر زووم من الإمارات ببرنامج «8 الصبح»، والذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المؤتمر يضم سنويا قادة دول العالم، ويتم فيه الإعلان عن الالتزامات من الدول المعينة عن الاتفاقيات وكذا التعاون لتقليل الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا على الاهتمام الكبير للقمة خلال العام الجاري، متوقعًا اهتمام أكبر خلال الأعوام القادمة.

سمير: «مصر بدأت خلال الـ5 سنين الماضية في تنفيذ مشروعات للحد من التغير المناخي»

وأوضح أن استضافه مصر للمؤتمر للعام المقبل هو من أهم الأشياء التي قد تحدث خلال عام 2022، حيث أنه وللمرة الأولي يتم عقد قمة مؤتمر في دولة أفريقية، مفندا: «مصر بدأت بشكل أوضح خلال الـ5 سنين الماضية في تنفيذ مشروعات ضخمة للحد من ظاهرة التغير المناخي، وعندنا محطة الطاقة الشمسية في أسوان وهي الأكبر في العالم، كما أن مصر أول دولة في المنطقة بإصدار سندات خضراء، وفيه بعض النقاط مصر خدت الدور الريادي فيها».

وأكد أنه وعلى الدولة المستضيفة أن تلتزم ببعض المبادرات والسياسات التي تحد من الانبعاثات الكربونية، وكذا التركيز على الجانب التمويلي لمصر كدولة أفريقية، وعلى الجانب الإقليمي، فتنتظر كافة الدول الأفريقية عقد المؤتمر في مصر حتى تنال جانبا من أجنده التمويل للمشروعات من الدول الكبرى التي تعود بالمنفعة على شعوبها.