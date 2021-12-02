غدا.. المؤتمر الأول للطاقة النظيفة «الليثيوم.. حل الطاقة المتكامل»

في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يُعقد المؤتمر السنوي الأول للطاقة النظيفة تحت شعار «الليثيوم.. حل الطاقة المتكامل»، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي وبحضور لفيف من خبراء الطاقة المتجددة والنظيفة وشركة FAAM العالمية.

وتتضمن فعاليات المؤتمر توقيع وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بروتوكول تعاون لإنارة البيوت الأولى بالرعاية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وذلك عبر تقنية الـVideo Conference.

إطلاق مبادرة Li-Egypt لإحلال البطاريات الليثيوم بدلا من الحامضية

كما سيتم خلال المؤتمر إطلاق مبادرة Li-Egypt لإحلال وتبديل البطاريات الليثيوم محل البطاريات الحامضية، وتُعد المبادرة صناعية اقتصادية بيئية متكاملة.

ويُعقد المؤتمر غدا الجمعة الموافق 3 ديسمبر بفندق «إنتركونتنينتال سيتي ستارز» في تمام الساعة السادسة مساءً.