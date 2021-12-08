الصناعات الكيماوية: طرح جزء من «أبوقير للأسمدة» بالبورصة قبل نهاية ديسمبر

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه جرى اتخاذ قرار بطرح حصة من شركة أبو قير للأسمدة، ضمن خطة الطرح الحكومية للشركات بالبورصة، لافتا إلى أنه جرى طرح جزء من شركة الشرقية للدخان، وشركة إيفاينينس مؤخرا.

طرح نسبة 10% بشكل مبدأي

وأضاف «مصطفى»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم، أنه من المتوقع طرح حصة إضافية في البورصة بنسبة 10% بشكل مبدأي، وبنوك الاستثمار ستحدد الموعد المناسب لطرح الشركة، وهناك توقعات بطرحها قبل نهاية الشهر الجاري.

طرح الشركات ينشط البورصة

وأفاد بأن وضع البورصة ليست جيدة حاليا، لكن لابد من طرح حصص من الشركات لتنشيط البورصة، «لو فضلنا نستنى الوقت المناسب، علشان نطرح الشركات بتاعتنا، قد لا يأتي»، لافتا إلى أن من يحدد الوقت المناسب بنوك الاستثمار.

وأشار إلى أن كل شخص سيطرح حصة من أسهمه، سيستخدم الحصيلة بمعرفته، والمقترح بأن تنقسم هذه الحصة بين بنك الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية والأهلي كابيتال والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

ملاك الشركة يحصلون على عائد بيع الحصص

وأوضح أن ملاك الشركة، هم من سيحصلون على عائد بيع هذه الحصص، وكل جهة من الجهات البائعة، ستستخدم الحصيلة في ما يخصها، لكن الشركة نفسها بها خطط استثمارية كبيرة للغاية ومشروعات كبرى، كما لديها من الأموال ما يمكنها بتحقيق خططها، ولديها فرص تمويلية داخلية أو خارجية لتنفيذ مخططاتها.

يذكر أن شركة أبو قير للأسمدة، تدرس منذ العام الماضي، إنشاء مصنع للميثانول داخل ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة استثمارية تبلغ 2.6 مليار دولار.