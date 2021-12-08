وزير الطاقة التنزاني: سد ومحطة «جوليوس نيريري» يعبر عن الاتحاد مع مصر

استهل جانيوري ماكامبا، وزير الطاقة التنزاني، كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على هامش زيارته موقع مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» الكهرومائية بدولة تنزانيا، بالترحيب بزيارة الدكتور عاصم الجزار، والوفد المصري المرافق له.

وقال ماكامبا «إن الهدف الرئيسي للزيارة هو متابعة المشروعات المشتركة بين الجانبين، ومشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية يعبر عن الاتحاد والتعاون بين البلدين الشقيقين مصر وتنزانيا.

الوزير التنزاني: المشروع يتقدم بشكل جيد

وأضاف وزير الطاقة التنزاني: «لقد أطلعنا الرئيسة سامية حسن، على تقارير حول المشروع حتى شهر نوفمبر الماضي، وتقول التقارير إن المشروع يتقدم بشكل جيد رغم وجود بعض التحديات، وسوف نعقد جلسات قريباً بين البلدين لمناقشة تلك الأمور، ونعتقد أننا لا نستغرق وقتاً طويلاً جداً، ومن ثم ليست هناك زيادة في الأعباء».

وقال وزير الطاقة التنزاني: «لدي تعليمات تؤكد على سرعة اكتمال المشروع والحصول على الفوائد المرجوة منه، ولن نسمح أن يتوقف هذا المشروع، وبالنسبة للجانب المصري يعتبر هذا المشروع هاما جداً وسنعمل معاً على سرعة إنجازه».

كما تقدم وزير الطاقة التنزاني، بجزيل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلاً «أعتقد أنه سوف تكون هناك مناقشات مقبلة للتأكد من أن العمل بالمشروع يكتمل بشكل جيد»، لافتاً إلى أن ذلك يدل على روابط الأخوة بين البلدين وهي الأخوة التي تشير إلى أن مصر تتمنى كل الخير لدولة تنزانيا، وسوف يتم التأكيد على تذليل جميع التحديات التي تواجه المشروع.