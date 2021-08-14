عاصم الجزار: نستهدف بناء 2.24 مليون وحدة سكنية بحلول 2024

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ الدولة المصرية بنت 1.5 مليون وحدة سكنية منذ عام 2014، بنسبة 77% للإسكان الاجتماعي والسكن البديل للعشوائيات، بخلاف ما نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مدن الإسماعيلية الجديدة.

وأضاف «الجزار»، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «المستهدف أن يصل هذا الرقم إلى 2.24 مليون وحدة في عام 2024».

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية تحرص على العدالة في توفير المسكن لجميع الفئات، فقبل عام 2014 ركزت الدولة على برامج ومشروعات الإسكان القومي فقط، لكن استراتيجيتها أصبحت ترتكز على 3 ركائز رئيسية هي الدعم والمساندة والإتاحة.

وواصل: «ندعم فئات الدخل المنخفض من خلال إنشاء وحدات سكنية ميسرة للقضاء على مناطق الخطورة الدائمة بالمجان، وفي الإسكان الاجتماعي يدفع المواطن 40% أو 50% من قيمة الوحدة».

وأردف، أن الدولة تدعم فئات الدخل المتوسط وتوفر وحدات بمساحات متنوعة بهامش ربح بسيط حتى لا تتآكل هذه الفئة، وبالتالي فإن الدولة تقدمت بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، لافتًا إلى أن الدولة أتاحت عددًا من المشروعات لفئات الدخل المرتفع، وهي وحدات سكنية في المدن الجيل الرابع، وهو ما يوفر مصادر لتمويل المشروعات الاجتماعية وتطوير المناطق غير الآمنة.