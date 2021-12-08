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وفاة والدة الإعلامية شافكي المنيري

كتب:

وداد خميس
09:40 ص | الأربعاء 08 ديسمبر 2021
شافكي المنيري

شافكي المنيري

أعلنت الإعلامية شافكي المنيري، أرملة الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم مقدمة برامج على القناة الأولى والفضائية المصرية، وفاة والدتها، مبينة أنَّها تتواجد في لندن حالليًا مع شقيقها الذي يعاني من أزمة طبية ويُعالج هناك.

شافكي المنيري بصحبة أخيها خلال علاجه في لندن: قلبي موجوع وحزينة

وكتبت شافكي المنيري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قلبي موجوع حزينة جدًا مكسورة، توفيت ماما منذ قليل، وللأسف أنا في لندن لأن أخي الغالي كمان كان مريضًا، بنحاول نحجز أي طيران إلى القاهرة، دعواتكم معانا، نفسي أكون معها بأي طريقة، يا رب».​

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