بسملة محمد إحدى بطلات «قادرون باختلاف»: «بشكر السيسي.. ونفسي أشوفه كل سنة»

أعربت الطفلة بسملة محمد، من ذوي الاحتياجات الخاصة وإحدى أبطال احتفالية «قادرون باختلاف»، الذي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد الماضي، برؤيتها للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية، كما أنها أعربت أمامه عن أمنيتها في أن تُصبح كابتن طيارة في المستقبل، ووعدها الرئيس وقتها، بأنه سيسمح لها بركوب طائرة عسكرية داخل كابينه القيادة.

الرئيس السيسي استجاب لطلبي على الفور.. نفسي أبقى طيارة

وأضافت «محمد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، الذي يُعرض على شاشة «الحياة»،: « قولت للرئيس عبد الفتاح السيسي نفسي أطلع كابتن طيارة، وبالفعل استجاب لطلبي، كنت فرحانة لما ودوني عن الطائرة العسكرية، وطلعت أجري على الطائرة، نفسي ابقى طيارة، وأنا راكبة الطائرة لا خوفت ولا قلقت خالص».

نفسي أطلع مع السيسي كل سنة.. حبيت حفلة قادرون باختلاف لوجوده

وأشارت الطفلة بسملة محمد، إلى أنها سعيدة للغاية لأن الحلم الذي كانت تحلم به تم تنفيذه على الفور، «الحلم اللي حلمته والطلب اللي طلبته اتنفذ على طول، أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي كتير، ونفسي أطلع معاه كل سنة، لأني حبيت حفلة قادرون باختلاف دي أوي أكيد، عشان سيادة الرئيس كان فيها، وكنا بنتكلم براحتنا».