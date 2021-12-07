السيسي يحقق أمنيات أبطال قادرون باختلاف.. «سباح ومذيع وطائرة عسكرية»

يقولون إن تصديق الحلم هو أولى خطوات تحقيقه، هكذا فعل أبطال قادرون باختلاف في الاحتفالية التي جمعتهم ليقابلوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتحاورون وجها لوجه، في حوار مفتوح من القلب أداره الفنان أشرف عبد الباقي، عبر أبطال الاحتفالية عن أحلامهم، وحمل اللقاء العديد من الأمنيات التي يأملون في تحقيقها، فما كان من الرئيس إلا أن لبى طلبات الأطفال بصدر رحب وابتسامة لم تغب طوال حواره معهم.

ما بين لقاء مع لاعبنا المحترف محمد صلاح نجم منتخب مصر وجناح ليفربول الإنجليزي، وفرصة التواجد بين طلاب كليتي الشرطة والحربية، وممارسة السباحة بالنادي الأهلي، ومشاركة «كابتن طائرة» في رحلته، تمنى أطفال قادرون باختلاف، ووعد الرئيس بالتنفيذ على الفور، وكان لهم ما تمنوا.

«بسملة» القادرة باختلاف تركب طائرة عسكرية

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمّ تنظيم زيارة لعدد من أبناء «قادرون باختلاف» إلى قاعدة ألماظة الجوية، وإجراء رحلة جوية لهم للمناطق السياحية والأثرية بنطاق القاهرة الكبرى، وزيارة متحف القوات الجوية.

حلم أحمد طارق يتحقق والخطيب يستقبله في مقر الأهلي

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على فيس بوك، فيديو من استقبال محمود الخطيب رئيس النادي، لـ أحمد طارق بطل السباحة، وعلق الحساب الرسمي للقلعة الحمراء: «الخطيب يستقبل لاعبنا الجديد أحمد طارق في مقر النادي الأهلي بالجزيرة».

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عبد الرحمن يحقق حلمه ويصبح مذيعا بعد توجيهات الرئيس

أما الشاب عبد الرحمن عرام، فقال للرئيس السيسي أمس إنه يحلم أن يكون إعلامياً ولديه برنامج مميز للحديث عن أحوال ذوي الهمم، وبالفعل شهدت القناة الأولى المصرية صباح الإثنين حضورا مميزا للشاب عبد الرحمن عرام، حينما قدم فقرة في برنامج صباح الخير يا مصر، وأجرى حوارا مع مذيعي البرنامج جومانا ماهر ومحمد الشاذلي.

وتتوالى تحقيق الآمال لأبطال قادرون باختلاف من ذوي الهمم، بعد وعود الرئيس السيسي لهم بذلك، هم يحلمون والرئيس السيسي يحقق أمنياتهم، لإيمانه التام بحقهم في حياة أفضل واقتناعه بقدراتهم الهائلة على نفع المجتمع.

أمل مبدي: الرئيس السيسي حقق أمنيات أبطال قادرون باختلاف

وتعليقًا على هذا الشأن، أشادت أمل مبدي رئيس الاتحاد المصرى للإعاقة الذهنية، بما حققه الرئيس السيسي لأبطال قادرون باختلاف، لافتة إلى أنها المرة الأولى في العالم التي يتفاعل رئيس دولة مع قادرون باختلاف، كما تعامل الرئيس السيسي، معهم واستمع لأسئلتهم وتفاعل معها، وسعى لتلبية طلباتهم.

وأضافت «مبدي» لـ«الوطن»، أن الجميع تحقق له ما تمنى والرئيس نفذ وعوده للأولاد، تبقى أمنية علي أحمد، بمقابلة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وحاليا تستعد وزارة الشباب والرياضة للتكفل بمصاريف سفره لإنجلترا لمقابلة اللاعب ويتبقى فقط موافقة صلاح، موضحة أن الشباب الذين تمنوا التمثيل تسعى حاليا الوزارة لإنتاج مسلسل إذاعي لهم من أجل إخراج مواهبهم فيه.