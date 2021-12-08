طقس الغربية اليوم الأربعاء.. موجة صقيع ورياح محملة بالأترية (صور)

سيطرت على أهالي ومواطني قرى ومراكز محافظة الغربية، صباح اليوم، حالة من الصدمة جراء التغير المفاجىء في الطقس وسوء الأحوال المناخية، على خلفية انتشار الصقيع نتيجة الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة، وهو ما دفع المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض لنزلات البرد وأمراض الصدر المزمنة أثناء ذهابهم إلى أماكن عملهم وقضاء حوائجهم اليومية.

الصقيع والرياح يربكان حركة المرور بالغربية

وتسبب سوء أحوال الطقس وهبوب الرياح المحملة بالأترية في ارتباك الحركة المرورية بكل الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين مراكز المحافظة، وهي طرق «طنطا - المحلة» و«سمنود - زفتى» و«السنطة - طنطا» و«المحلة - زفتى» و«قطور - طنطا».

تفعيل غرف العمليات والطوارىء بدواوين المجالس المحلية

في ذات السياق، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بأهمية التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء لرفع حالة التأهب والطوارىء لتلقي شكاوي المواطنين عبر غرف العمليات والطوارىء، وفق جدول زمني خلال فترة موجه الطقس السيئ.

التنسيق الكامل مع وكلاء المديريات ومسؤولي شبكات المياه

كما شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في تعليماته إلى مساعديه بأهمية التنسيق والتعاون الكامل مع وكلاء المديريات ومسؤولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمياه، لحل أي أزمات محتملة خلال موجة الصقيع على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.