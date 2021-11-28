طقس الغربية اليوم.. انخفاض درجة الحرارة و3 حوادث سير بسبب الشبورة

شهدت قرى ومراكز محافظة الغربية انتشار الشبورة المائية، وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما تسبب في صعوبة الرؤية لقائدي السيارات والدراجات النارية بكل الطرق الفرعية والرئيسية المطلة على الترع ومصارف مياه نهر النيل.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وانتشار الشبورة المائية بالغربية

ورصدت «الوطن» سوء أحوال الطقس اليوم بالغربية، والذي أدى إلى ارتباك في الحركة المرورية بالطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين مراكز «طنطا - المحلة»، و«بسيون - قطور»، و«السنطة - زفتى»، و«سمنود - زفتى»، و«كفرالزيات - بسيون».

ورصدت غرفة العمليات والطوارىء بديوان محافظة الغربية وقوع ثلاث حوادث سير بطرق «طنطا - القاهرة» أمام مدخل قرية ميت حبيش، وبطريق «الإسكندرية - طنطا»، و«المحلة - طنطا».

تفعيل غرف العمليات والطوارىء بدواوين المجالس

في المقابل، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى مساعديه من رؤوساء مجالس المدن والأحياء بضرورة التنسيق الكامل مع مسؤولي غرف عمليات والطوارىء بالشبكات التليفونات والكهرباء والمياه والصرف الصحي، لتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها سريعا خلال فترات موجة الطقس السيئ .

ربط بين غرف العمليات والطوارىء بشبكات الكهرباء والمياه

كما شدد محافظ الغربية في تعليماته إلي رؤساء مجالس المدن والأحياء بأهمية النزول إلى الشارع، وتفقد أحوال المشروعات الجارية فضلا عن شن حملات نظافة مكبرة يومية، لرفع تلال وأطنان القمامة المتراكمة بكافة الطرق الفرعية والرئيسية على مستوي الوحدات المحلية القروية بنطاق قرى ومراكز المحافظة.