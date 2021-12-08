وزيرة التجارة تبحث سبل التعاون الاقتصادي مع نظيرها البحريني

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عمق وتاريخية الروابط الثنائية والعلاقات المشتركة بين مصر ومملكة البحرين، في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرةً إلى أن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والمملكة تمثل ركيزة أساسية لتنمية وتطوير منظومة تعاون صناعي وتجاري واستثمارى تسهم في تنمية اقتصاد البلدين وتصب في مصلحة الشعبين الشقيقين .

جلسة مباحثات بين وزيري الصناعة في مصر والبحرين

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدتها الوزيرة مع «زايد بن راشد الزياني»، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، والوفد المرافق له، وتناولت عدد من ملفات التعاون الاقتصادي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وحضر اللقاء الوزير مفوض تجاري «يحى الواثق بالله» رئيس التمثيل التجاري.

وقالت الوزيرة إن مملكة البحرين تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للدولة المصرية بدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرةً إلى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة التي تربط مصر ومملكة البحرين قيادةً وشعباً لمشروعات تعاون ملموسة تحقق التنمية والرخاء للبلدين.

552 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين في7 أشهر

وأضافت «جامع»، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 552 مليون دولار، حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجاري الخضروات والفاكهة والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والألومنيوم والبلاستيك .

وأشارت الوزيرة إلى أن ممكلة البحرين تحتل المرتبة 16 في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري، حيث تساهم بمشروعات استثمارية يبلغ رأسمالها 3 مليارات و 286 مليون دولار وذلك في عدد 216 مشروعاً بقطاعات التمويل والإنشاءات والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه أكد «زايد بن راشد الزياني»، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، حرص المملكة على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع الشقيقة مصر وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والسياحية، مشيراً إلى أهمية العمل على الاستفادة من كافة المقومات الاقتصادية الكبيرة في البلدين لدفع منظومة التنمية بكل من مملكة البحرين ومصر.

وأشاد بالمشاركة المصرية المتميزة في إكسبو 2020 بدبي والتي تنقل للعالم حضارة 7 آلاف عام وكذا الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مختلف المناحي الاقتصادية إلى جانب رؤيتها الطموحة للمستقبل، كما أشاد بفريق العمل بالجناح المصري والذى قدم صورة مشرفة تليق بإسم ومكانة مصر.