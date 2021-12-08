احتجاجات ضد لقاحات كورونا وإلزام الأطفال بالكمامة في بلجيكا (فيديو)

شهدت شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأربعاء، احتجاجات حاشدة ضد قرارات الحكومة البلجيكية بإلزامية تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة أنباء «رويترز».

ارتداء الكمامات لطلاب المرحلة الابتدائية وإعطاء عطلات مدرسية مطولة

وبحسب شبكة «يورونيوز» احتج آلاف المتظاهرين على إلزامية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بعد فرض الحكومة البلجيكية قيودا جديدة، الجمعة الماضية، للحد من تفشي الفيروس بالبلاد، وذلك بعد الارتفاع السريع لعدد الإصابات بالفيروس في أوروبا، حيث ألزمت المواطنين بإظهار تصاريح التطعيم ضد الفيروس للسماح بدخول المنشآت الحكومية، كما فرضت ارتداء الكمامات لطلاب المرحلة الابتدائية وإعطاء عطلات مدرسية مطولة.

إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع العاملين الصحيين في بلجيكا

ووفقا لشبكة «يورونيوز»، قررت الحكومة البلجيكية إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع العاملين الصحيين اعتبارًا من بداية يناير المقبل، حيث خرج ما يقرب من 3 آلاف و800 شخص إلى شوارع العاصمة البلجيكية «بروكسل» للتنديد بخطة الحكومة البلجيكية لفرض التطعيم على العاملين الصحيين بداية من العام المقبل.

قيود جديدة لتلقي المواطنين اللقاح في بلجيكا

وأصدرت السلطات البلجيكية قرارا بتعليق عقود عمل الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح ما لم يقدموا اختبارات سلبية ضد فيروس كورونا، وذلك اعتبارًا من إبريل المقبل، ومن المقرر فضل الأشخاص الذين ليس لديهم مبرر لرفضهم لتلقي اللقاح.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الأمن البلجيكية القنابل المسيلة للدموع ودخان ومفرقعات نارية،، لتفريق متظاهرين اعتدوا على أحد أفرادها بالحجارة والألعاب النارية بعد أن تحولت المظاهرات إلى أعمال شغب وعنف ضد قوات الأمن، وفقا لشبكة «فرانس 24».

ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا في بلجيكا

كما ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات البلجيكية بنسبة 4% جراء الموجة الخامسة التي تضرب أغلب الدول الأوروبية.