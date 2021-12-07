دراسة بريطانية: دمج نوعين من اللقاحات يعزز المناعة ضد فيروس كورونا

كشفت نتائج دراسة بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن التطعيم بجرعتين مختلفتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، تعزز مناعة الجسم.

التلقيح بجرعتين مختلفتين تزيد مناعة الجسم ضد فيروس كورونا

كما كشفت الدراسة أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة أولى من لقاح «أسترازينيكا»، أو «فايزر-بيونتيك»، ثم تناولوا جرعة ثانية من لقاح «مودرنا» بعد نحو 9 أسابيع، تكون استجابتهم المناعية أقوى من غيرهم، وفقا لشبكة «سكاى نيوز العربية».

وأكد باحثون بجامعة أكسفورد البريطانية، أنه في حالة الحصول على جرعة أولى من لقاح «أسترازينيكا»، تتبعها جرعة ثانية من لقاح «مودرنا»، أو «نوفافاكس»، فإن الجسم ينتج أجساما مضادة وخلايا تائية أكثر من تلك التي تنتجها جرعتين من لقاح «أسترازينيكا»، فقط، ما يعزز من مناعة الجسم.

وكشفت نتائج الدراسة التي شملت ألف و 70 متطوعا، أن الحصول على جرعة أولى من لقاح «فايزر- بيونتيك»، تليها جرعة ثانية من لقاح «مودرنا»، يكون لديها نتيجة أفضل بكثير من تلقي الجرعتين من نفس اللقاح «فايزر- بيونتيك».

ووفقا لشبكة «سكاى نيوز العربية»، تعطى نتائج الدراسة أملا للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل التي قد تحتاج لمنح مواطنيها جرعات لقاح من إنتاج شركات مختلفة، وذلك في حالة عدم استقرار أو قرب نفاد إمداداتها من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

منظمة الصحة العالمية: تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا الحل الأخير للجائحة

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا يجب أن يبقى حلا أخيرا، وجاء ذلك بعد أيام من دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض التطعيم ضد فيروس كورونا بشكل إجباري.

وفي السياق ذاته، تسعى عدة دول حول العالم، إلى فرض إجراءات جديدة لمواجهة تفشي المتحور «أوميكرون»، الجديد، الذي أثار القلق بسبب ما يحتويه من طفرات عديدة تساعده على التفشي السريع، حيث أن النمسا هي أولى الدول الأوروبية التي أعلنت تلقي اللقاح إلزاميا لكل مواطنيها، وذلك اعتبارا من فبراير القادم.