رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير الإسكان: بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالقاهرة الجديدة الأحد

كتب:

الوطن
11:57 ص | الأربعاء 08 ديسمبر 2021
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 19/12/2021، وحتى يوم الخميس 20/1/2022، تسليم قطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج بالحي الرابع منطقة "M" بمدينة القاهرة الجديدة.

تسليم قطع الأراضي من 1 : 10

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1 : 10، يوم الأحد 19/12/2021، والقطع من 11 : 20، يوم الإثنين 20/12/2021، والقطع من 21 : 30، يوم الثلاثاء 21/12/2021، والقطع من 31 : 40، يوم الأربعاء 22/12/2021، والقطع من 41 : 50، يوم الخميس 23/12/2021، والقطع من 51 : 60، يوم الأحد 26/12/2021، والقطع من 61 : 70، يوم الإثنين 27/12/2021، والقطع من 71 : 80، يوم الثلاثاء 28/12/2021، والقطع من 81 : 90، يوم الأربعاء 29/12/2021، والقطع من 91 : 100، يوم الخميس 30/12/2021.

مواعيد تسليم القطع من 101 : 110

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 101 : 110، يوم الأحد 2/1/2022، والقطع من 111 : 120، يوم الإثنين 3/1/2022، والقطع من 121 : 130، يوم الثلاثاء 4/1/2022، والقطع من 131 : 145، يوم الأربعاء 5/1/2022، والقطع من 146 : 159، يوم الإثنين 10/1/2022، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 11/1/2022 : الخميس 20/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

اقرأ المزيد:

وزير الإسكان يلتقي وزير الطاقة التنزاني لمتابعة أعمال تنفيذ سد «جوليوس»

وزير الإسكان يصل موقع سد ومحطة «جوليوس نيريري» لتفقد سير العمل

وزير الإسكان يستعرض مقترح تشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

خطوات استلام أراضي «بيت الوطن» بمدينة العبور.. تبدأ الأحد 2 يناير

غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن والإسكان المميز والاجتماعي في السادات

الأحد.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن في القاهرة الجديدة للعاملين بالخارج