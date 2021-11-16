خطوات استلام أراضي «بيت الوطن» بمدينة العبور.. تبدأ الأحد 2 يناير

تعد أراضي «بيت الوطن»، من ضمن قطع الأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، داخل المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بمساحات وأسعار مختلفة، كنوع من أنواع مواجهة المتاجرة في قطع الأراضي، وتسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض، دون التعرض لعمليات النصب والمتاجرة، من قبل السماسرة.

ووفقا لما صدر عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور، سيقوم بتسليم دفعة جديدة من قطع أراضي بيت الوطن بالحي الثامن بلوك 17112 بمدينة العبور.

على أن يبدأ تسليم قطع الأراضى ضمن «بيت الوطن»، يوم الأحد 2/1/2022، وحتى يوم الأربعاء 12/1/2022، كما تم دفع العمل بمشروعات المرافق والطرق لخدمة قطع الأراضي بأنواعها المختلفة بالمدن الجديدة، ولسرعة تسليمها لمستحقيها وتحقيق التنمية المستهدفة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواعيد تسليم أراضى «بيت الوطن» بمدينة العبور، وفقا لما صدر عن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار.

مواعيد تسليم أراضي «بيت الوطن» بمدينة العبور

- سيتم تسليم قطع الأراضي من 61 : 75، يوم الأحد 2/1/2022.

- سيتم تسليم القطع من 46 : 60، يوم الإثنين 3/1/2022.

- تسليم القطع من 31 : 45، يوم الثلاثاء 4/1/2022.

- تسليم القطع من 16 : 30، يوم الأربعاء 5/1/2022.

- تسليم القطع من 1 : 15، يوم الإثنين 10/1/2022.

وتم تخصيص يومي الثلاثاء 11/1/2022، والأربعاء 12/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

خطوات استلام أراضي «بيت الوطن» بمدينة العبور

- يكون الحضور شخصياً، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

- يتم إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام.

ويشترط للحصول على قطعة أرض، ضمن الأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، داخل المدن الجديدة، ألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز، وأن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا «شركة أو مؤسسة».